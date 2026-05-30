Eesti neljapaat jäi MK-etapil esimesena A-finaalist välja

Eesti paarisaeruline neljapaat Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Eesti paarisaeruline neljapaat (Uku Siim Timmusk, Nikita Zoglo, Johann Poolak, Mikhail Kushtyein) teenis sõudmise MK-etapil Sevillas poolfinaalis neljanda koha ning sõuab pühapäeval B-finaalis.

Eesti nelik sai kõige kehvema alguse ning oli poolel distantsil kuue paadi konkurentsis viimane, kuid kerkis järgmise 500 meetriga neljandale kohale. Enam kohta aga parandada ei õnnestunud ja kuivõrd A-finaali pääses mõlema poolfinaali kolm paremat, võistleb Eesti pühapäeval B-finaalis.

Võidu teenis Rumeenia ajaga 5.49,24, teise koha sai Poola (5.50,48) ning kolmanda Horvaatia (5.50,56). Eesti lõpetas ajaga 5.51,66 ehk jäi finaalikohast 1,1 sekundi kaugusele. Teises poolfinaalis võidutses Holland ajaga 5.47,08, finaali pääsesid veel Saksamaa (5.47,29) ning Tšehhi (5.48,77).

Lisaks Hispaaniale ja Uruguayle võistlevad eestlased B-finaalis veel Suurbritannia (5.49,87), Poola teise esinduse (5.53,06) ning Belgiaga (5.59,56).

Eesti paarisaeruline kahepaat (Kaarel Kiiver - Christopher Hein) saavutas D-finaalis ajaga 6.32,48 teise koha. Võidu teenisid hollandlased Vosse Meijssen ja Nicolaas Dirkzwage (6.31,92), kes edestasid eestlasi 0,56 sekundiga.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

