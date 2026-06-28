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Eesti neljapaat sai MK-etapil viienda koha

Sõudmine
Eesti paarisaeruline neljapaat: Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn
Eesti paarisaeruline neljapaat: Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Eesti paarisaeruline kahepaat (Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak, Mikhail Kushteyn) tuli Luzerni maailmakarikaetapil viiendaks.

A-finaali pääsenud Eesti paat alustas seal hoogsalt ja oli poolel maal teisel kohal. Veel 500 meetrit enne lõppu hoiti kolmandat positsiooni, aga distantsi viimasel veerandil jagus konkurentidel rammu enam.

MK-etapi võitis Suurbritannia (5.54,92), kelle kannul lõpetasid Holland (5.55,66), Saksamaa (5.56,69) ja neutraalse lipu all sõudnud paatkond (5.56,92). Eestlaste seljataha jäi üksnes Austraalia (6.10,49).

Toimetaja: Siim Boikov

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