Eesti neljapaat sai MK-etapil viienda koha

A-finaali pääsenud Eesti paat alustas seal hoogsalt ja oli poolel maal teisel kohal. Veel 500 meetrit enne lõppu hoiti kolmandat positsiooni, aga distantsi viimasel veerandil jagus konkurentidel rammu enam.

MK-etapi võitis Suurbritannia (5.54,92), kelle kannul lõpetasid Holland (5.55,66), Saksamaa (5.56,69) ja neutraalse lipu all sõudnud paatkond (5.56,92). Eestlaste seljataha jäi üksnes Austraalia (6.10,49).