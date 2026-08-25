X!

Nii nelja- kui ka kahepaat võistlevad MM-il C-finaalis

Sõudmine
Eesti paarisaeruline neljapaat: Uku Siim Timmusk (vasakult), Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn
Eesti paarisaeruline neljapaat: Uku Siim Timmusk (vasakult), Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Eesti paarisaeruline neljapaat ja kahepaat jätkasid Amsterdamis toimuvat sõudmise MM-i, mõlemad pääsesid edasi C-finaali ehk võistlevad 13.-18. koha eest.

Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn ületas finišijoone ajaga 6.24,34, millega sai oma eelsõidus Horvaatia (6.20,85) ja Suurbritannia (6.22,31) järel kolmanda koha. Seljataha jäi Šveits (6.28,88).

Poolfinaalidesse pääses nelja eelsõidu kaks esimest ning ülejäänud neljapaatidest neli paremat. Eesti paraku nende hulka ei pääsenud ning võistleb neljapäeval C-finaalis ehk 13.-18. koha nimel.

Edasi pääsenutest oli kiireim Itaalia (6.14,90), alla kuue minuti ja 20 sekundi said kirja veel Saksamaa (6.16,11), Hiina (6.17,30), Austraalia (6.19,14) ning Rumeenia (6.19,67).

Christopher Hein ja Kaarel Kiiver paraku veerandfinaalis edu ei leidnud ning said veerandfinaalis ajaga 6.55,97 viienda koha. Seejuures oleks esimeses veerandfinaalis saanud selle ajaga teise koha ning kindla edasipääsu poolfinaali. Eestlased peavad aga jätkama C-finaalis, mis toimub kolmapäeva õhtul.

Amsterdamis toimuv sõudmise maailmameistrivõistlus kestab 30. augustini.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

17:52

Ukraina korvpallur lahkus venelanna liitumise järel tiimist

17:11

Arnover jätkab kiirendusspordi EM-i liidrina

16:37

Nii nelja- kui ka kahepaat võistlevad MM-il C-finaalis

15:44

Tiitliheitlusesse kerkinud Pajari: hiljutised tulemused meie lähenemist ei muuda

15:14

Prantsusmaa MK-etapi eel haigestunud Lõiv sai olümpiakrossis 22. koha

14:45

Endine Wimbledoni tšempion kaebas dopingukaristuse otsuse edasi

14:13

Eto'o asus Infantinot kaitsma: kriitika taga on lähenevad valimised

13:41

Olümpiahooajas pettunud Austria laskesuusataja sai uue hoo sisse: olen õigel teel

13:04

Eesti ratastoolitennisistid osalesid Vilniuse turniiril

12:32

Kristella Sikk aitas Mandri-Euroopa koondise võidule

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

22.08

Aasta aega platsilt eemal olnud Miilen on valmis: mängunälg on väga suur!

19.08

Kuuba on Eestisse naasmisega rahul: ma ei taha iga nädal lennujaamas elada

04.08

Briti ajakirjanik: Glasgow tõestas, et Rahvaste Ühenduse mängud võivad ellu jääda

13.07

Uba Zverevi edust: pean oma sõnu sööma, tal pole enam pingete koormat

01.07

Mülla jahib EM-i eel stabiilsust: iga suurem võistlus annab palju juurde

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

24.08

Endine snuukri maailmameister mõisteti laste väärkohtlemises süüdi

11:12

Northugi 19-aastane hoolealune alistas Kläbo, suusaliit MK-ust ei ava

24.08

Endine NBA täht visati WNBA mängult välja transsooliste tüli järel

23.08

Suusatajaid võivad talvel oodata ebameeldivad valikud

09:55

Infantino mõistab hukka rassismijuhtumi Turu mängus: jälk ja vastik

24.08

13-aastane Tamm teenis esimese vormelivõidu: vormeliga peab rohkem arvestama

24.08

Tugev rahe sundis Vuelta velotuuri kolmanda etapi tühistama

24.08

Ingebrigtsen ja Kerr kohtuvad üle kahe aasta taas 1500 meetris

24.08

Rogliciga koos treeninud Pajur: ta on ikka pull mees!

09:22

Monaco GP kolmanda koha vaidlus jõuab lõpliku otsuseni

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo