Nii nelja- kui ka kahepaat võistlevad MM-il C-finaalis

Eesti paarisaeruline neljapaat ja kahepaat jätkasid Amsterdamis toimuvat sõudmise MM-i, mõlemad pääsesid edasi C-finaali ehk võistlevad 13.-18. koha eest.

Eesti paarisaeruline neljapaat koosseisus Uku Siim Timmusk, Nikita Žoglo, Johann Poolak ja Mikhail Kushteyn ületas finišijoone ajaga 6.24,34, millega sai oma eelsõidus Horvaatia (6.20,85) ja Suurbritannia (6.22,31) järel kolmanda koha. Seljataha jäi Šveits (6.28,88).

Poolfinaalidesse pääses nelja eelsõidu kaks esimest ning ülejäänud neljapaatidest neli paremat. Eesti paraku nende hulka ei pääsenud ning võistleb neljapäeval C-finaalis ehk 13.-18. koha nimel.

Edasi pääsenutest oli kiireim Itaalia (6.14,90), alla kuue minuti ja 20 sekundi said kirja veel Saksamaa (6.16,11), Hiina (6.17,30), Austraalia (6.19,14) ning Rumeenia (6.19,67).

Christopher Hein ja Kaarel Kiiver paraku veerandfinaalis edu ei leidnud ning said veerandfinaalis ajaga 6.55,97 viienda koha. Seejuures oleks esimeses veerandfinaalis saanud selle ajaga teise koha ning kindla edasipääsu poolfinaali. Eestlased peavad aga jätkama C-finaalis, mis toimub kolmapäeva õhtul.

Amsterdamis toimuv sõudmise maailmameistrivõistlus kestab 30. augustini.