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Eesti kahepaat lõpetas MM-i 18. kohaga

Sõudmine
Christopher Hein (vasakul) ja Kaarel Kiiver
Christopher Hein (vasakul) ja Kaarel Kiiver Autor/allikas: Detlev Seyb/World Rowing
Sõudmine

Amsterdamis jätkuvatel sõudmise maailmameistrivõistlustel lõpetasid Christopher Hein ja Kaarel Kiiver paarisaerulise kahepaadi C-finaali kuuenda kohaga. Kokkuvõttes teenis Eesti paatkond 18. koha.

C-finaalis asusid Eesti kõrval starti Poola, Austraalia, Moldova, Hiina ja Prantsusmaa paatkonnad. Sõidu võitis Poola ajaga 6.32,01, järgnesid Austraalia (6.35,05) ja Moldova (6.36,46), vahendab soudeliit.ee.

Hiina lõpetas neljandana ajaga 6.39,77. Viienda ja kuuenda koha heitlus kujunes väga tasavägiseks: Prantsusmaa sai kirja 6.40,25 ning Eesti ületas lõpujoone vaid 0,20 sekundit hiljem ajaga 6.40,45.

Hein ja Kiiver lõpetasid sellega MM-i 18. kohaga. Meeste paarisaeruline neljapaat läheb C-finaalis starti neljapäeval Eesti aja järgi kell 15.38.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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