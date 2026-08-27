Eesti kahepaat lõpetas MM-i 18. kohaga

Hein ja Kiiver lõpetasid sellega MM-i 18. kohaga. Meeste paarisaeruline neljapaat läheb C-finaalis starti neljapäeval Eesti aja järgi kell 15.38.

Hiina lõpetas neljandana ajaga 6.39,77. Viienda ja kuuenda koha heitlus kujunes väga tasavägiseks: Prantsusmaa sai kirja 6.40,25 ning Eesti ületas lõpujoone vaid 0,20 sekundit hiljem ajaga 6.40,45.

C-finaalis asusid Eesti kõrval starti Poola, Austraalia, Moldova, Hiina ja Prantsusmaa paatkonnad. Sõidu võitis Poola ajaga 6.32,01, järgnesid Austraalia (6.35,05) ja Moldova (6.36,46), vahendab soudeliit.ee .

Amsterdamis jätkuvatel sõudmise maailmameistrivõistlustel lõpetasid Christopher Hein ja Kaarel Kiiver paarisaerulise kahepaadi C-finaali kuuenda kohaga. Kokkuvõttes teenis Eesti paatkond 18. koha.

Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.



Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist: