Korvpallikoondise arst: maskiga lihtne ei ole, aga Drell on professionaal

Eesti korvpallikoondis jõudis valiksarjas teise faasi kolme võidu ja kolme kaotusega. L-grupis on sama tulemusega veel Sloveenia, Ungari ja Rootsi. Esikohal on viie võidu ja ühe kaotusega Prantsusmaa ning teisel kohal nelja võidu ja kahe kaotusega Soome. Eesti koondis mängib selle nädala jooksul võõrsil Ungariga ning kohtub pühapäeval Unibet Arenas põhjanaabriga.

Eestlased rändasid teisipäeval Miskolci, kus valmistuvad neljapäeval toimuvaks mänguks. Koondise arsti Kaido Stroomi sõnul tuleb hakkama saada ilma ühe tagameheta. "[Martin] Paasojaga on olukord selline, et ta viimasel reisil Itaaliasse haigestus ja tal on ülemiste hingamisteede infektsioon. Hetkel ravib ta ennast kodus, me ei näinud mõtet teda siia kaasa vedada, võib ka teisi nakatada. Parem on kodus terveks ravida ja loodetavasti on ta nädala lõpus olemas," rääkis Stroom.

Kontrollmängus Leedu vastu suurepärase partii teinud, aga seejärel Itaalia vastu nina hoobi saanud ääremängija Henri Drell saab mängida, kuid kannab maski. "Midagi muud otseselt ei piira, hingamine on vaba ja mängida saab. Akna järel saavad vastavad spetsialistid edasi tegeleda," rääkis Stroom. "Mingit ebamugavust see kindlasti valmistab, aga Henri on väga professionaalne selle koha pealt. Otseselt mänguminuteid ei piira, see on Heiko otsustada."

Tagamängija Kasper Suurorg kukkus enne Leedu mängu treeningul vasaku käe küünarnukile, aga arsti sõnul saab ka tema mõlemas mängus mängida. "Uuringud on tehtud, midagi katki ei ole. Tekitab ebamugavust. Me teeme omalt poolt kõik, et mängijal oleks võimalikult hea mängida, hetkeseisuga teeb kõik kaasa ja piiranguid ei ole," rääkis Stroom. "Mingit valu tekitab, aga õnneks on mitte-viskekäsi. Selle osas säästab rohkem kätt."

Kontrollmängud võõrsil mänginud ja teisipäeval seitsme tunniga Miskolci rännanud eestlased pikkadest reisidest taastumiseks arsti abi ei vaja. "Mängijad on meil piisavalt professionaalsed, reisivad klubihooajal ka pikalt ja kõik teavad, kuidas taastumisprotsess käib. Kõik on 100 protsenti valmis," ütles Stroom.

Nii Ungari kui ka Soome mängude ülekannet näeb ERR-i kanalitel.