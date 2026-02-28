VIDEO | Karalis kerkis teivashüppe kõigi aegade edetabelis teiseks

Kreeka teivashüppaja Emmanouil Karalis tegi laupäeval kodustel meistrivõistlustel suurepärase soorituse, kui ületas kuue meetri ja 17 sentimeetri kõrgusele paigutatud lati.

26-aastane Karalis ületas Kreeka sisemeistrivõistlustel 6.07 esimesel katsel ja otsustas seejärel lati tõsta 6.17 peale. Esimesel katsel latt küll kukkus, aga mullu sise-EM-il esikoha pälvinud kreeklane alistas selle teisel katsel ning püstitas sellega võimsa isikliku rekordi.

Selle tulemusega kerkis Karalis kõigi aegade edetabelis teiseks, möödudes nii Sergei Bubkast (6.15) kui ka Renaud Lavillenie'st (6.16). Tema ees on ainult Rootsi imemees Armand Duplantis, kelle parim tulemus on 6.30.

Pärast 6.17 alistamist otsustas Karalis minna jahtima ka maailmarekordit, aga 6.31 jäi kättesaamatuks.

Karalis ja Duplantis lähevad esmakordselt sel hooajal vastamisi 12. märtsil Duplantise omanimelisel võistlusel Uppsalas. Seejärel on vastasseisu oodata 21. märtsil Poolas Torunis toimuval sise-MM-il.