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Favoriidi alistanud Eesti sulgpallijuuniorid pääsesid EM-il veerandfinaali

Sulgpall
Eesti koondis sulgpalli juunioride EM-l
Eesti koondis sulgpalli juunioride EM-l Autor/allikas: Badminton Europe
Sulgpall

Eesti juunioride sulgpallikoondis alistas Euroopa meistrivõistlustel favoriitide hulka kuuluva Tšehhi ning kindlustas koha veerandfinaalis.

Esimesel kahel päeval alistas Eesti Austria ja Iirimaa võistkonnad. Neljapäeval seisis ees kohtumine alagrupi võidu nimel tugeva Tšehhi koondisega, mis mängis võistkonnavõistlusel kolmanda asetusega.

Marti Joost ja Rasmus Roogsoo alustasid esimest geimi hästi ning andsid vahetuse üle 11:9 eduseisul. Eestlased suutsid ka järgnevates üksikmängudes tugevate vastastega võrdselt mängida, taset näitasid Marija Paskotši ning Joost. Enne naispaari oldi endiselt kahepunktilises eduseisu, misjärel tegid Paskotši ja Lumikki Liias suurepärase esituse ning teenisid 11:0 võidu. Liias ja Roogsoo kindlustasid seejärel segapaarismängus Eestile 55:37 võidu.

Teist geimi alustasid paremini tšehhid ning pärast naisüksikmängu juhtis üks turniiri favoriitidest 22:14. Joost võttis seejärel vastaselt ühe punkti tagasi, misjärel tegid Liias ja Paskotši taaskord võimsa esituse ning viisid Eesti juhtima 44:38.

Viimane segapaarismäng kujunes tõeliselt pingeliseks, Liias ja Roogsoo hoidsid esialgu eduseisu ja jõudsid võidust kolme punkti kaugusele, kuid siis tulid vastased tagasi ja viigistasid seisu. Nii jõuti lõpuks 54:54 seisul matšpallini, kus mängisid kindlamalt eestlased.

Sellega võitis Eesti viimase mänguga 55:37, 55:54 oma alagrupi ja jõudis veerandfinaali. Kaheksa parema seas asub Eesti võitlema medali nimel reedel.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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