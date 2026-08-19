Eesti juuniorid alustasid sulgpalli EM-i võidukalt

Esmakordselt mängitakse võistkondlik turniir teatevõistluse süsteemis 3X55, kus set koosneb 55 punktist ning igas mänguliigis mängitakse kuni juhtiv pool saavutab 11 punkti.

Esimeses setis kulgesid kohtumise avanud naiste üksikmäng ja sellele järgnenud meespaarismäng Eesti paaripunktilises eduseisus. Suurema vahe tegid Eesti kasuks sisse naispaaris Kaisa Liis Lepp ja Romili Vakk, kes andsid teatepulga neljandas minimatšis väljakule tulnud Marti Joostile üle juba kuuepunktilises eduseisus 33:27. Joost lisas sinna veel sama palju punkte. Tänu sellele said väljakule tulnud Lumikki Liias ja Rasmus Roogsoo alustada juba turvalises eduseisus. Esimese seti lõppnumbrid olid 55:42.

Teises setis tegid vastased tugevama alguse ning Marija Paskotši lõpetas esimese mängu paaripunktilise kaotusseisuga. Selle pöörasid punktiliseks eduseisuks meespaaris Karl Mattias Pedai ja Priit Põder. Sama vahe säilis naispaaris. Selge vahe vastastega suutis sisse mängida alles neljandas vahetuses Marti Joost.

Segapaarismängus Roogsoo ja Liias suurendasid vahet veelgi ning set lõppes samuti tulemuga 55:42.

Järgmise kohtumise seisab Eesti koondisel ees Austria vastu, mis toimub kolmapäeval kell 16. Viimane alagrupi mäng toimub Eestil neljapäeval Tšehhiga, kes täna oli 2:0 üle Austriast. Alagrupist edasi veerandfinaali läheb vaid võitja.