Eesti sulgpallijuuniorid teenisid EM-il teise võidu

Esmakordselt mängitakse võistkondlik turniir teatevõistluse süsteemis 3X55, kus set koosneb 55 punktist ning igas mänguliigis mängitakse kuni juhtiv pool saavutab 11 punkti.

Esimest geimi alustas Eesti hästi ja Romili Vakk viis võistkonna 11:8 juhtima. Seda eduseisu kasvatasid järgmises vahetuses meespaaris Marti Joost ja Rasmus Roogsoo ning hoidsid segapaaris Roogsoo koos Lumikki Liiasega ja naispaaris Liias koos Marija Paskotšiga. Viimase vahetuse meeste üksikmängus mänginud Marti Joost kindlustas Eestile esimese geimivõidu 55:48.

Teist geimi läks Eesti mängima mõnevõrra muudetud koosseisuga ning oli pärast Marija Paskotši üksikmängu, Karl Mattias Pedai ja Priit Põderi meespaari ning Liias ja Roogsoo segapaari mõnepunktilises kaotuses. Neljandas vahetuses naispaaris pidid Kaisa Liis Lepp ja Romili Vakk tõdema vahetuse lõpuks vastaste kaheksapunktilist eduseisu. Marti Joost tegi viimase mängijana suuri pingutusi ning suutis austerlase Moritz Vogeli vastu kaotusseisu küll tasa mängida, kuid viimastel punktidel soosis õnn siiski vastast ja Eesti pidi minema mängima kolmandat geimi. Teine geim kuulus austerlastele 55:52.

Otsustav geim Eesti jaoks hästi ei alanud, kui naisüksikmängus sai Fiona Scrinzi Romili Vakki vastu 11:4 edu. Suurepärase vahetuse tegid seejärel aga meespaaris Joost ja Roogsoo, kes mängisid kaotusseisu tagasi ja viisid omakorda Eesti kuue punktiga ette. Seda edu hoidsid segapaaris Liias ja Roogsoo ning naispaaris kasvatasid Liias ja Paskotši eduseisu kolmeteistkümnele punktile. Marti Joost tõi Eesti finišisse seisuga 55:35.

Eesti koondis peab oma alagrupis viimase kohtumise neljapäeval kell 13 Tšehhi vastu. Sarnaselt Eestiga on Tšehhi koondisel kirjas võidud Austria ja Iirimaa üle. Seega otsustab alagrupi võitja ja veerandfinaali kaheksa parima sekka pääseja omavaheline kohtumine. Juunioride maailma edetabeli alusel on Tšehhil turniiril kolmas asetus ja Eestil üheksas asetus