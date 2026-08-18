Musiala kukkus teist korda väljakul kokku: mul on neuroloogiline häire

Müncheni Bayerni tähtmängija Jamal Musiala avaldas pärast teist väljakul kokku kukkunud, et tal on diagnoositud neuroloogiline häire, mis põhjustab lühiajalisi minestusepisoode.

Musiala kukkus teisipäeval Heidenheimi vastu peetud mängus taas väljakule. Saksamaa koondislane oli vaid mõni minut varem vahetusest mängu sekkunud. Pärast kukkumist sai ta arstidelt abi ja lahkus seejärel väljakult.

See oli Musiala jaoks juba teine sarnane juhtum nelja päeva jooksul. Laupäeval kukkus ta kokku ka Bayerni sõprusmängus RB Leipzigi vastu, kui oli teisel poolajal väljakule tulnud. Toona seostati juhtumit eelkõige väga kuuma ilmaga.

Musiala rahustas pärast uut juhtumit sotsiaalmeedias fänne ja kinnitas, et temaga on kõik korras.

"Kõigepealt: minuga on kõik korras. Olen tänulik kogu toetuse ja sõnumite eest," kirjutas ta Instagramis.

Musiala sõnul on talle diagnoositud lühiajalised minestusepisoodid, mille põhjuseks on neuroloogiline düsfunktsioon.

"Ma tean, et see võib esmapilgul hirmutav tunduda, kuid minu jaoks on see praegu osa igapäevaelust. Saan parimat võimalikku arstiabi ja olen väga optimistlik," selgitas Müncheni Bayerni mängija.

Musiala sõnul ei kaasne tema seisundiga täiendavaid terviseriske. Ta lisas, et otsus Heidenheimi vastu mängida sündis pärast nõupidamist spetsialistidega ning oli tema enda soov.

"Minu soov oli sellele väljakutsele vastu astuda ja jätkata sellega, mis mind taastumisel kõige rohkem aitab – elada oma igapäevaelu ja teha edasi seda, mida armastan ehk mängida jalgpalli," kirjutas Musiala.

Müncheni Bayerni spordidirektor Max Eberl kinnitas pärast mängu, et klubi oli Musiala olukorrast teadlik. Samas pole praegu selge, kas sakslane saab pühapäeval Borussia Dortmundi vastu Saksamaa superkarikas mängida.

Musiala palus fännidel ja avalikkusel tema terviseteemat mõistvalt suhtuda ning märkis, et soovib seda arutada eelkõige oma lähedaste, klubi ja arstidega.