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59 mängu väravasoonel püsinud Bayern jäi uustulnuka vastu nullile

Jalgpall
Schalke 04 - Müncheni Bayern
Schalke 04 - Müncheni Bayern Autor/allikas: SCANPIX/picture alliance / WITTERS
Jalgpall

Saksamaa jalgpalli kõrgliigas pidi tiitlikaitsja Müncheni Bayern laupäeval leppima väravateta viigiga eelmisel hooajal esiliigas mänginud Schalke vastu.

Parimad võimalused skoori avamiseks olid Colombia ründajal Luis Diazel, kes raiskas avapoolaja lõpus üks-üks olukorra ning tõstis siis teise kolmveerandtunni alguses palli Schalke väravavahist Loris Kariusest üle, ent kaitsjad jõudsid enne väravajoone ületamist selle puhtaks lüüa.

Eelmise kaheksa päeva jooksul kaks suurt võitu saanud Bayerni peatreener Vincent Kompany tegi laupäevaseks mänguks algkoosseisus muudatusi ja jättis pingile nii Harry Kane'i kui Michael Olise, hooajaeelsetes kontrollmängudes kaks korda kokku kukkunud Jamal Musiala sekkumine pool tundi enne mängu lõppu tõi tiitlikaitsja rünnakusse tempot, aga hästi mänginud Kariust ja kompaktset Schalke kaitseliini ei õnnestunud Bayernil lõpuni üle mängida.

Enne laupäeva oli Bayern ametlikes mängudes võrku sahistanud 59 järjestikuses kohtumises. Viik tähendab, et Bayern ei ole selle vooru järel Bundesliga tabeli tipus: viimati juhtus see ligi kaks aastat tagasi.

Eesti jalgpallikoondise väravavahi Karl Jakob Heina koduklubi Bremeni Werder sai hooaja esimese võidu, kui alistas kodus Meistrite liiga klubi Leipzigi 3:1; Leverkuseni Bayer alistas Berliini Unioni 4:0 ning Dortmund sai Hoffenheimist jagu 3:2, aga vooru silmapaistvaima tulemuse pakkus uustulnuk Elversberg, kes oli võõrsil 4:3 üle Mönchengladbachi Borussiast. Sealjuures oli Elversberg veel 65. minutil 1:3 kaotusseisus, võiduvärav löödi kohtumise teisel lisaminutil.

Toimetaja: Anders Nõmm

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