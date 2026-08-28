Goretzka lahkus kaheksa aasta järel Bayernist ja siirdus Aston Villasse

Goretzka liitus Aston Villaga vabaagendina ning sõlmis klubiga väidetavalt kolmeaastase lepingu. Seejuures hakkab ta esimest korda karjääri jooksul mängima väljaspool Saksamaad.

Goretzka veetis Bayernis kaheksa hooaega, mille jooksul kogunes tema arvele 312 mängu ja 51 väravat. Müncheni Bayerni klubiga võitis ta 17 trofeed, sealhulgas seitse Saksamaa meistritiitlit ning 2020. aastal Meistrite liiga.

"Tahan aidata meeskonnal oma eesmärke saavutada ja tuua siia kaasa kogemused, mida olen karjääri jooksul kogunud. Loodan, et meil tuleb hea hooaeg," ütles Goretzka klubi kodulehel.

Inglismaale siirdumine tähendab tema jaoks suurt muutust, sest kogu senise klubikarjääri jooksul on ta mänginud ainult Saksamaal. "Loomulikult on see minu jaoks uus liiga. Ootan väga, et saaksin iga paari päeva tagant sellistes suurtes mängudes kaasa teha. See on ilmselt suurim erinevus Bundesligaga võrreldes, kus on vaid mõned mängud tõeliselt suurte vastaste vastu," sõnas ta.

Goretzka sõnul tekkis tal Aston Villa suhtes hea tunne juba esimesel kohtumisel klubi peatreeneriga. "Mul kulus aega, et aru saada, mida ma oma järgmise sammuna teha tahan, kuid siin oli mul esimesest hetkest hea tunne. Aston Villa on minu jaoks tõesti suur klubi," rääkis sakslane.

Goretzka kujunes Bayernis aastate jooksul üheks keskväli võtmemängijaks, panustades tugevalt nii kaitses kui ka rünnakul. Tema arvele jäi Müncheni klubis 230 edukat taklamist, 1072 võidetud duelli ja 243 loodud väravavõimalust. Ka rünnakul oli ta tõhus, sest alates Goretzka Bayerni debüüdist on klubi poolkaitsjatest rohkemates väravates osalenud vaid Joshua Kimmich ja Jamal Musiala.

Aston Villa eest võib Goretzka debüteerida juba esmaspäeval, kui Inglismaa kõrgliigas minnakse vastamisi Arsenaliga.