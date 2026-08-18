Kane alustab Müncheni Bayerniga uue lepingu üle läbirääkimisi

Inglismaa koondise kapten Harry Kane on valmis alustama Müncheni Bayerniga läbirääkimisi uue lepingu sõlmimiseks. Kane'i praegune leping Müncheni Bayerniga kehtib 2027. aasta suveni, mis tähendab, et klubil ja ründajal on uue lepingu osas kokkuleppele jõudmiseks aega veel üks hooaeg.

Kane liitus Müncheni Bayerniga 2023. aasta suvel, kui Saksamaa klubi maksis tema eest Tottenham Hotspurille 86,4 miljonit naela. Inglismaa ründaja on Saksamaal suurepäraselt kohanenud ning löönud Müncheni Bayerni eest 147 mängus 146 väravat.

"Ütlesime juba, et tahame rääkida pärast maailmameistrivõistlusi ja pärast minu puhkust. Ma pole kindel, millal täpselt, kuid nad alustavad sel nädalal või järgmisel nädalal ning siis alustame läbirääkimisi," ütles Kane.

"Nagu olen varem öelnud, oleme rahulikud ja arvan, et ka nemad on olukorra suhtes rahulikud. Nüüd on õige aeg rääkima hakata, sest lepingust on jäänud ainult aasta. See on oluline, kuid mõlemad pooled suhtuvad olukorda rahulikult."

Kane on Müncheni Bayernis veedetud kolme hooajaga näidanud suurepärast väravavormi. Ta on Bundesliga 94 mängus löönud 98 väravat ning võitnud kolmel järjestikusel hooajal liiga parima väravaküti auhinna.

Ka möödunud hooaeg oli Kane'i jaoks väga edukas. Ta lõi kõigis võistlustes 51 mänguga 61 väravat ning aitas Vincent Kompany juhendamisel Müncheni Bayernil võita nii Bundesliga kui ka Saksamaa karika.

Kane'i jaoks oli edukas ka suvi Inglismaa koondisega. 2026. aasta maailmameistrivõistlustel lõi ta kuus väravat ning tõusis 14 tabamusega Inglismaa kõigi aegade edukaimaks MM-i väravakütiks.

Kane kuulub tänavu ka Ballon d'Ori peamiste favoriitide sekka. Inglismaa ründaja sõnul ei ole individuaalne auhind siiski tema praegune suurim eesmärk.

"Ballon d'Or on individuaalsest vaatenurgast nii suur auhind, kui üldse olla saab. Tean, et mul oli eelmisel hooajal suurepärane hooaeg, kuid praegu keskendun uuele hooajale," ütles Kane.

"Ballon d'Or ei ole minu kätes. Olen teinud kõik, mida saan, et oma esitused väljakul korda saada. Nüüd sõltub kõik hääletusest, teistest inimestest ja meediast. Need on asjad, mida ma kontrollida ei saa."