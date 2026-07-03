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Müncheni Bayern täiendas ridu Saksa koondislase Nathaniel Browniga

Jalgpall
Nathaniel Brown
Nathaniel Brown Autor/allikas: SCANPIX/Getty Images via AFP
Jalgpall

Müncheni Bayern teatas reedel, et sõlmis viieaastase lepingu Saksa koondise vasakkaitsja Nathaniel Browniga, kes siirdus klubisse Frankfurdi Eintrachtist. Leping kehtib 2031. aasta suveni.

23-aastane Brown kuulus tänavustel maailmameistrivõistlustel Saksamaa koondise põhikoosseisu.

"Bayern on üks maailma parimaid klubisid. Võimalus selle meeskonna eest mängida tähendab mulle väga palju ning teeb mind uhkeks," ütles Brown.

"Olen alati unistanud kõrgeimal tasemel mängimisest ja suurimate tiitlite nimel võitlemisest. Vestlustes klubi juhtkonnaga tekkis mul kohe väga hea tunne ning eriti Vincent Kompany näitas selgelt, kuidas ta näeb minu rolli ja arengut. See veenis mind täielikult," lisas ta.

"Nathaniel on väga kiiresti arenenud mängija, kellel on endiselt suur arengupotentsiaal. Ta jättis maailmameistrivõistlustel väga hea mulje ning annab meile rohkem võimalusi nii kaitses kui ka poolkaitses," sõnas Bayerni spordidirektor Max Eberl.

Klubi tegevjuhi Jan-Christian Dreeseni sõnul sobib Brown suurepäraselt Bayerni mängufilosoofiaga.

"Selliste omadustega mängijate järele on tänapäeva jalgpallis suur nõudlus. Soovime tuua Bayernisse Saksamaa parimad noored mängijad võimalikult varakult ning Nathanieli liitumine kinnitab seda eesmärki," ütles Dreesen.

Saksamaa koondises debüteeris Brown 2025. aasta oktoobris Julian Nagelsmanni käe all. Seni on ta pidanud kaheksa koondisemängu ning löönud ühe värava, mis sündis 7:1 võidumängus Curacao üle.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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