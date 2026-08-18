Jacquelin vaimustas rattaproffe: ta tegi isegi rohkem kui temalt oodati

31-aastane Jacquelin osales pühapäeval Prantsusmaal toimunud ühepäevasõidul La Polynormande (UCI 1.1), kus sai 93 lõpetanu seas 88. koha (+11.51). Prantslase lõppkoht ei olnud seejuures oluline, sest tema ülesanne oli aidata Decathloni meeskonna liidreid. Jacquelin vedas pikalt peagruppi ning pudenes sealt alles 48 km enne finišit.

"Emilien ohverdas ennast ja tegi isegi rohkem kui temalt oodati. Oli hetk, mil me pidime teda paluma, et ta tuleks grupi eesotsast ära. Ma olen sellest mehest vaimustuses," rääkis Decathloni tiimi kapten Paul Lapeira. "Ta tuli meie juurde suurte silmadega, aga täidab igat meie käsku. Loodan, et ta saab meiega veel mõnda aega koos võistelda," lisas Lapeira.

Jacquelin ise arvas, et oleks pidanud peagrupis kauem vastu pidama: "Tegin oma töö ära ja see oli peamine. Oleksin tahtnud enne peagrupist pudenemist veel veidi pingutada, aga üks hetk läks minu jaoks liiga intensiivseks."

Alates teisipäevast väntab laskesuusatäht Tour du Limousin'i (UCI 2.1) velotuuril, mis kestab reedeni. Järgmise nädala alguses peaks Jacquelin startima Itaalias toimuvatel Vahemeremängudel meeste grupisõidus, kus ta on Prantsusmaa koondise ainus osaleja.

Kas ja millal Jacquelin laskesuusatamise juurde naaseb, ei ole veel teada.