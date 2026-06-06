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Püssi ja suusad jalgratta vastu vahetanud Jacquelin murdis rangluu

Laskesuusatamine
Emilien Jacquelin.
Emilien Jacquelin. Autor/allikas: SCANPIX/EPA
Laskesuusatamine

Prantsusmaa laskesuusatäht Emilien Jacquelin kukkus jalgrattaga sõites ja murdis rangluu.

Jacquelin otsustas laskesuusahooaja järel end proovile panna rattaspordis. Ta liitus maikuus Decathlon-CMA CGM profitiimi arenguprogrammiga, et selgitada välja oma potentsiaal sadulas.

Prantsusmaa väljaanne L'Équipe kirjutas reedel, et laskesuusatäht kukkus 10. mail toimunud rattatrennis ja murdis rangluu. Ta läks kohe pärast kukkumist operatsioonile ja jätkas trenažööril treeningutega kaheksa päeva hiljem. 

"See tõesti juhtus. Kahjuks on kukkumised rattaspordis üsna tavalised. Õnneks ta ei kukkunud selle külje peale, mis mõjutaks tal laskmist," selgitas Prantsusmaa laskesuusakoondise treener Simon Fourcade.

Fourcade'i sõnul on veel ebaselge, kas Jacquelin alustab ettevalmistust uueks laskesuusahooajaks koos rahvuskoondisega.

"Oleme talle kindla ajaraamistiku määranud. Kui ta soovib alustada ettevalmistust koos koondisega, siis peab ta meiega liituma augusti lõpus või septembri alguses. Kui ta liitub hiljem, siis peame jooksvalt otsustama, kuidas aitame tal laskesuusatamisega kohaneda," selgitas Fourcade.

"Ja kui ta otsustab oma ratturikarjäärile täielikult pühenduda, siis jääb ta laskesuusahooajast kõrvale ning me hindame tema olukorda uuesti alles hooaja lõpus," lisas laskesuusatreener.

Laskesuusatamise MK-sarja uus hooaeg algab 24. novembril Kontiolahtis.

Toimetaja: Henrik Laever

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