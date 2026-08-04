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Sadulasse istunud Jacquelin läheb Prantsusmaale medalit tooma

Jalgrattasport
Emilien Jacquelin
Emilien Jacquelin Autor/allikas: Decathlon CMA CGM
Jalgrattasport

Olümpiahooaja järel jalgrattatreeningutele keskendunud Prantsusmaa laskesuusataja Emilien Jacquelin esindab mõne nädala pärast rahvuskoondist Vahemeremaade mängudel.

31-aastane Jacquelin võitis Milano-Cortina mängudel pronksmedali jälitussõidus ja tuli koos Prantsusmaa meeskonnaga teatesõidus kullale. Sprindis tuli esimesena pjedestaalilt välja jääda.

Pärast seda keskendus ta läbilöögile rattasõidus ja kuulub hetkel profimeeskonna Decathelon CMA CGM järelkasvumeeskonda. Prantsusmaa koondise ridades on ta teinud juba ka kohalikel tuuridel esimesed stardid, kuid 16. augustile on planeeritud ka esimene profisõit Polynormande'is, kus on kavas Prantsusmaa karikaetapp.

Veidi hiljem ehk 24. augustil peaks Jacquelin startima aga Itaalias toimuvatel Vahemeremängudel meeste grupisõidus, kus ta on Prantsusmaa koondise ainus osaleja. Sellegipoolest oodatakse laskesuusakuulsuselt aga sekkumist medalimängu.

Prantsusmaa koondis nimetas Vahemeremaade mängudele sõitvasse koondisesse erinevate alade peale 330 sportlast, kellest 32 on varasema olümpiakogemusega. Nende hulka kuulub ka Jacquelin, kes lisaks Milano-Cortinas kogutud autasudele on võitnud veel kaks olümpiahõbedat: 2022. aastal Pekingi meeste teatesõidus ja segateatesõidus.

Toimetaja: Siim Boikov

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