Jacquelin valmis rattadebüüdiks: ma pole kindel, kuidas pelotonis reageerin

Laskesuusatamise olümpiavõitja Emilien Jacquelin teeb pühapäeval Prantsusmaal La Polynormandel oma profiratturitebüüdi. 31-aastane prantslane tunnistab aga, et ei tea veel, kuidas tal esimeses profipelotonis läheb.

"Ma pole kindel, mis võistlusel juhtub," ütles Jacquelin juulis Biathlonworldile. "Keegi ei tea, kuidas ma pelotonis reageerin. See on suurim väljakutse, aga ma arvan, et olen augustis võistluseks valmis."

Jacquelin lõpetas pärast tänavusi Milano-Cortina taliolümpiamänge laskesuusatamise hooaja ning otsustas keskenduda mõneks ajaks rattasõidule. Olümpial võitis ta Prantsusmaa teatemeeskonnaga kulla ja teenis jälitussõidus pronksi. Pekingi 2022. aasta mängudelt on tema auhinnakapis veel kaks hõbemedalit.

Rattasõit pole Jacquelinile siiski päris uus ala. Ta sõitis jalgrattaga juba lapsena ning on seda aastaid kasutanud ka laskesuusatamise treeningute osana. Märtsis liitus ta Decathlon CMA CGM-i järelkasvumeeskonnaga ning hakkas tõsisemalt valmistuma ratturikarjääriks.

Pühapäevane La Polynormande on tema esimene võistlus, kus ta saab end proovile panna professionaalses pelotonis. Kaks päeva hiljem ootab teda ees juba Tour du Limousin, mis kestab 18.–21. augustini. Meeskonna sõnul on mõlemad võistlused Jacquelini jaoks eelkõige võimalus õppida ja näha, kuidas ta uues keskkonnas hakkama saab.

Ettevalmistus pole läinud päris muretult. Alates märtsi lõpust on Jacquelin rattaga läbinud 7330 kilomeetrit ja kogunud 134 000 tõusumeetrit. Suvel osales ta ka kõrgmäestikulaagris, kuid enne seda pidi ta taastuma kukkumisest, milles murdis rangluu.

Kõige suurem muutus võrreldes laskesuusatamisega on Jacquelini jaoks võistluste pikkus. Rattasõidus tuleb tal valmis olla mitmetunniseks pingutuseks.

"Minu töö on nüüd sõita viis tundi, kus pärast nelja tundi tuleb veel intensiivsust," rääkis ta. "Laskesuusatamises on mul 30-minutiline soojendus, poolteist tundi intensiivsust, mahajahtumine ja kojuminek. See on üsna erinev."

Jacquelin peab uue ala üheks suurimaks väljakutseks ka pelotonis sõitmist. Ta on küll rattaga palju trenni teinud, kuid võistlusolukorras peab ta harjuma teiste ratturite liikumise ja tempoga.

"Keegi ei tea, kuidas ma pelotonis reageerin. See on suurim väljakutse," sõnas ta.

Samas usub Jacquelin, et laskesuusatamise kogemus võib talle rattasõidus kasuks tulla. Ta on harjunud suure treeningkoormuse ja pingega ning peab nüüd lihtsalt õppima neid oskusi uues spordis kasutama.

Decathlon CMA CGM-i sooritusjuht Jean-Baptiste Quiclet on Jacquelini senise arenguga rahul. Meeskond ei oota temalt kohe suurt tulemust, vaid soovib näha, kuidas ta professionaalse võistlusega kohaneb, meeskonda sulandub ja kaaslasi aidata suudab.

"Eesmärk on, et ta sulanduks meeskonda, panustaks nii palju kui võimalik ja õpiks, kuidas selliseid võistlusi professionaalsel tasemel sõita," ütles Quiclet. Pärast kahte võistlust saab meeskond tema sõnul hinnata, kuidas Jacquelinil läks ja millised võiksid olla järgmised sammud.

Jacquelin ise ei taha enne debüüti tulemusele liiga palju mõelda. Tema jaoks on kõige olulisem saada esimestest võistlustest võimalikult palju kogemusi.

"Need võistlused on minu karjääris oluline samm. Olen teadlik mulle antud võimalusest, kuid eelistan emotsioonid kõrvale jätta ja keskenduda sellele, mida pean võistlusel tegema," ütles ta.

"Praegu on mul ainult üks prioriteet: edasi areneda ja olla meeskonna jaoks olemas nendel esimestel profivõistlustel."

Nii saab pühapäevasest La Polynormande'ist Jacquelini jaoks esimene tõeline proovikivi rattaspordis. Endine laskesuusataja on küll rattaga aastaid sõitnud, kuid seekord tuleb tal esimest korda näidata, kuidas ta saab hakkama päris profivõistluse tempos ja teiste ratturite keskel.