Kolmekordne olümpiavõitja jäi oma õpilasele alla: pronks teeb palju haiget

Peaty krooniti 100 meetri rinnulidistantsil olümpiavõitjaks nii Rios kui Tokyos, võitis vahemikus 2015-19 kolm MM-kulda ning on sel distantsil ujunud 14 ajaloo kiireimat aega, aga laupäeval pidi ta Glasgows piirduma kolmanda kohaga.

Finaalis teenis ajaga 59,17 kulla austraallane Sam Williamson, 18-aastane Filip Nowacki viis 30-aastase vaheaja järel Jersey saarele hõbemedali (59,34) ning Peatyle tõi kolmanda koha 59,65, aeg, millest ta oli poolfinaalis ligi pool sekundit kiirem. Tema 2019. aastast püsinud maailmarekord on 56,88.

Sealjuures oli Nowacki aasta alguses Peatyle kuuluva korraldusfirma AP Race'i esimene klient - sisuliselt pakutakse läbi firma ujujatele agenditeenuseid - ning Peaty on noormeest viimase aasta jooksul palju abistanud. "Iga kord, kui temaga räägin, üritan temalt võimalikult palju kogemusi ammutada. Minu jaoks on tähtis temaga suhelda, et ala kohta õppida - ning uurida, mida ta oleks ise 18-aastaselt samamoodi või teisiti teinud," rääkis Nowacki juunis olümpiamängude ametlikule veebilehele.

Peaty oli pärast laupäevast finaali emotsionaalne. "Näen vaeva palju rohkem, kui see tulemus tablool näitab," ütles ta pettunult. "See teeb väga palju haiget. Pean nüüd oma treeningutele teisiti lähenema, sest see on valus," lisas ta.

2023. aastal tegi Peaty vaimsele tervisele viidates võistlemisest pausi, aga suutis sellele vaatamata Pariisi OM-il oma põhialal võita hõbeda. Pärast tunamulluseid mänge kaalus inglane karjääri lõpetamist, aga kuna Los Angelese OM-il on kavas ka 50 meetri rinnulidistants, otsustas ta jätkata.

"Tippsporti naasmine võttis palju julgust ja peaksime olema kõigi tulemustega rahul, aga see läheb vastuollu spordimehega minu sees ning kõigega, mille nimel ma vaeva näen. Tean, et olen sellest parem ja see valmistab palju pettumust. See on justkui MM-il alagrupiturniirilt välja langemine, kui oled hea jalgpallikoondis: tead, et oled paremaks võimeline, aga pead oma järgmist võimalust kaua ootama," võrdles Peaty.

"Kas 100 meetri distants on enam üldse minu jaoks? Ma arvan, et minu jaoks on 50 praegu ilmselt tugevam. Olümpiale mõeldes on see realistlikum, aga praegu on veel vara öelda," lisas kaheksakordne maailmameister.