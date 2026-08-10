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Amy Hunt tuli kodupubliku ees 100 m jooksu Euroopa meistriks

Kergejõustiku EM
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Amy Hunt
Amy Hunt Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustiku EM

Suurbritannias Birminghamis alanud kergejõustiku Euroopa meistrivõistluste avapäev kulmineerus naiste 100 m jooksu finaaliga, kus kodupubliku ees võitis kulla Amy Hunt.

24-aastane Hunt tegi tugeva lõpu ja finišeeris ajaga 11,00. See on tema teine individuaalne tiitlivõistluste medal, mullu Tokyos võitis ta 200 m jooksus hõbeda.

Hunti järel finišeeris teisena poolatar Ewa Swoboda ajaga 11,02 ja pronksi võitis üllatuslikult belglanna Delphine Nkansa, kelle lõpuaeg oli 11,06, edestades ühe sajandikuga Euroopa edetabelijuhti, šveitslanna Geraldine di Tizio-Freyd. Kaks aastat tagasi Roomas kulla võitnud Dina Asher-Smith pidi kodusel EM-il leppima viienda kohaga.

Meeste 5000 m jooksus tuli sel distantsil neljandat korda järjest Euroopa meistriks Jakob Ingebrigtsen, seejuures oli see aasta alguses kannakõõluse operatsioonil käinud norralase tänavune esimene võistlus. 11-kuulise võistluspausi lõpetanud Ingebrigtseni võiduaeg oli 13.15,29. Hõbemedali võitis sakslane Florian Bremm ajaga 13.15,60 ja pronksi prantslane Etienne Daguinos ajaga 13.16,09.

4x400 m segateatejooksus võitis uue Euroopa meistrivõistluste rekordiga kuldmedali Norra nelik koosseisus Karsten Warholm, Amalie Iuel, Andreas Ofstad Kulseng ja Henriette Jäger. Viimast vahetust alustasid Norra, Holland ja Suurbritannia sisuliselt koos, aga lõpusirgel pani Jäger enda paremuse maksma ja tõi Norra finišisse ajaga 3.09,62. Hõbeda võitis Suurbritannia ajaga 3.10,47 ja pronksi ilma Femke Bolita võistelnud Holland ajaga 3.10,77.

Naiste kuulitõukes oli esikolmik täpselt sama nagu kaks aastat tagasi Roomas. Euroopa meistritiitli võitis hollandlanna Jessica Schilder tulemusega 20.73. Seejuures oleksid kõik Schilderi kirja läinud katsed talle kulla toonud. 27-aastasele hollandlannale oli see kolmas järjestikune EM-kuld.

Kaksikvõidu tõi Hollandile taas Jorinde van Klinken, kes tõukas kohe avakatsel isikliku rekordi 19.64 ning pronksi võitis sakslanna Yemisi Mabry 19.50-ga.

Meeste kuulitõukes võitis teist EM-i järjest kulla itaallane Leonardo Fabbri, kes sai tulemuse kirja kolmel katsel, mis oleksid kõik talle võidu toonud. Itaallase parimaks jäi 22.31. Itaaliale tõi kaksikvõidu Zane Weir, kes tõukas parimal katsel 21.12 ning pronksi võitis rootslane Wictor Petersson 20.97-ga.

Toimetaja: ERR Sport

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