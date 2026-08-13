Apri enne EM-debüüti: muidugi tahaks uue isikliku hüpata

Apri püstitas USA-s Oregonis peetud U-20 MM-il teivashüppe finaalis uue U-20 ja U-23 Eesti rekordi tulemusega 5.75 võitis hõbeda. Juuli lõpus Eesti meistrivõistlustel hüpatud rekordit parandas ta üheksa sentimeetri võrra. Maailmameistriks tuli prantslane Zackaria Dia tulemusega 5.80-ga.

"Tegelikult midagi nii hästi ei klappinudki, võistlus algas suhteliselt rabedalt, algkõrgusest sain kolmandal üle. Oli väike närvide mäng. Ise olin ka natuke enne kolmandat katset närvis. Aga läks hästi," rääkis Apri Birminghamis intervjuus ERR-ile. "Tegin hästi palju hüppeid selles võistluses, kuskil 15 hüpet, see on võistluse kohta ikka päris palju. Ei teagi, ju siis see atmosfäär oli seal nii hea ja kuidagi see energia, mis seal oli, läks mulle hästi sisse ja tuli hästi välja."

Veel aasta tagasi oli Apri isiklik rekord 5.20, millest selline suur areng on tulnud? "Ma ei ole ise väga mõelnud sellele, mis mul nii hästi on läinud selle viimase aastaga. Eks kiirust on juurde tulnud, jõudu on juurde tulnud ja niimoodi inimene arenebki," muheles noormees.

Apri jõudis Birminghami teisipäeva õhtul. "USA-st hakkasin kohe tulema. Kui võistlus lõppes, siis paar tundi und ja kohe öösel hakkasime lendama. Tulin otse siia, läbi Amsterdami. Ajavahega… eile oli päris raske, lennukis magada ei saanud ja õhtul oli päris suur väsimus, aga täna on juba palju parem tunne," rääkis Apri kolmapäeva õhtupoolikul.

Pikk ja edukas hooaeg on selja taga, millise tulemusega võiks EM-il rahule jääda? "Ütleme nii, et kõige rohkem naudin seda võistlust lihtsalt. See on selline kirss tordil hooaja lõppu," arutles Apri. "Aga muidugi tahaks uue isikliku hüpata, see oleks kõige perfektsem."

Meeste teivashüppe kvalifikatsioon algab Birminghamis reedel kell 12.50, lisaks Aprile on eestlastest võistlustules ka Robert Kompus, kes teeb samuti täiskasvanute tiitlivõistlustel debüüdi. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 5.80 või jõuda 12 parema sekka.