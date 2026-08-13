X!

Apri enne EM-debüüti: muidugi tahaks uue isikliku hüpata

Kergejõustiku EM
Foto: ERR
Kergejõustiku EM

Äsja kuni 20-aastaste maailmameistrivõistlustel hõbemedali võitnud 19-aastane teivashüppaja Henri Apri on nüüd jõudnud Birminghami, kus ihkab enda EM-debüüdil isiklikku rekordit parandada.

Apri püstitas USA-s Oregonis peetud U-20 MM-il teivashüppe finaalis uue U-20 ja U-23 Eesti rekordi tulemusega 5.75 võitis hõbeda. Juuli lõpus Eesti meistrivõistlustel hüpatud rekordit parandas ta üheksa sentimeetri võrra. Maailmameistriks tuli prantslane Zackaria Dia tulemusega 5.80-ga.

"Tegelikult midagi nii hästi ei klappinudki, võistlus algas suhteliselt rabedalt, algkõrgusest sain kolmandal üle. Oli väike närvide mäng. Ise olin ka natuke enne kolmandat katset närvis. Aga läks hästi," rääkis Apri Birminghamis intervjuus ERR-ile. "Tegin hästi palju hüppeid selles võistluses, kuskil 15 hüpet, see on võistluse kohta ikka päris palju. Ei teagi, ju siis see atmosfäär oli seal nii hea ja kuidagi see energia, mis seal oli, läks mulle hästi sisse ja tuli hästi välja."

Veel aasta tagasi oli Apri isiklik rekord 5.20, millest selline suur areng on tulnud? "Ma ei ole ise väga mõelnud sellele, mis mul nii hästi on läinud selle viimase aastaga. Eks kiirust on juurde tulnud, jõudu on juurde tulnud ja niimoodi inimene arenebki," muheles noormees.

Apri jõudis Birminghami teisipäeva õhtul. "USA-st hakkasin kohe tulema. Kui võistlus lõppes, siis paar tundi und ja kohe öösel hakkasime lendama. Tulin otse siia, läbi Amsterdami. Ajavahega… eile oli päris raske, lennukis magada ei saanud ja õhtul oli päris suur väsimus, aga täna on juba palju parem tunne," rääkis Apri kolmapäeva õhtupoolikul.

Pikk ja edukas hooaeg on selja taga, millise tulemusega võiks EM-il rahule jääda? "Ütleme nii, et kõige rohkem naudin seda võistlust lihtsalt. See on selline kirss tordil hooaja lõppu," arutles Apri. "Aga muidugi tahaks uue isikliku hüpata, see oleks kõige perfektsem."

Meeste teivashüppe kvalifikatsioon algab Birminghamis reedel kell 12.50, lisaks Aprile on eestlastest võistlustules ka Robert Kompus, kes teeb samuti täiskasvanute tiitlivõistlustel debüüdi. Lõppvõistlusele pääsemiseks tuleb ületada kvalifikatsiooninorm 5.80 või jõuda 12 parema sekka.

Toimetaja: Maarja Värv

Samal teemal

Täna otse
12.30
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis
20.30
ETV2
Kergejõustiku EM Birminghamis
21.30
ETV
Kergejõustiku EM Birminghamis

kergejõustiku em-i viimased uudised

16:06

Apri enne EM-debüüti: muidugi tahaks uue isikliku hüpata

15:14

TÄNA OTSE | Kuidas läheb Müllal teivashüppe lõppvõistlusel?

14:49

Bruus: ma olen väga õnnelik, silma kisub kohe märjaks

14:26

Hooaja tippmargi hüpanud Bruus pääses EM-il lõppvõistlusele Uuendatud

14:23

VAATA OTSE & BLOGI | Ilus kettaheide tõstis Lillemetsa rekordigraafikusse Uuendatud

13:50

Poolfinaali jõudnud Sai: väga rahul, aeg oli ka peaaegu rekord

12:21

Katkestanud Erm: kannavalu ei lasknud korralikult soojendust teha

10:49

Morozov EM-debüüdist: võtan seda kogemusena, mida tulevikus kasutada

00:40

Lillemets karmist kõrgushüppest: valisin südamevalu asemel kannavalu

12.08

Soome sai EM-il esimese kulla, palju rõõmu ka Birminghami linnale Uuendatud

sport.err.ee viimased uudised

16:28

Levadia täiendas ründeliini ka hiljuti Venemaa kõrgliigas mänginud grusiiniga

15:33

Iluvärav tõi Harjule võidu ning kergitas nad Elvast mööda

15:03

Võimalikule lõpetamisele vihjanud Messi naasis isa surma järel väljakule

12:56

Swiatek jõudis tänavu esimest korda finaali

12:32

Koemanilt võtab Hollandi koondises teatepulga üle teine Barcelona legend

11:57

Eesti rekordi ujunud Tribuntsov pääses enda põhialal EM-il poolfinaali

11:52

Transsportlaste võistlemine naistega tekitab USA-s furoori, Eestis mitte

11:11

Kristjan Tamm ja Markus Mölder pääsesid Turus veerandfinaali

10:16

Eestlaste medalisaak veteranide MM-il täienes lühirajal nelja medaliga

09:48

PSG võitis teist aastat järjest UEFA superkarika

09:14

Remmeli juhendatava Debreceni euroretk lõppes Kopenhaagenis

08:47

Varfolomeev asus kodupubliku ees juhtima, Eesti võimleja on 40.

08:07

Lajal jõudis Cincinnati Mastersil põhiturniirist võidu kaugusele

12.08

Morozovil ei õnnestunud lõppvõistlusele pääsuks vajalikku sooritust teha

12.08

Kivikas sai 200 meetris 20. koha Uuendatud

12.08

Vassiljev: peamine muutus peab olema julgus ja mentaalne seis

12.08

Eneli Jefimova jäi EM-i finaalis neljandaks Uuendatud

12.08

ETV spordisaade, 12. august

12.08

Popovici säilitas kroolikuninga trooni, Sjöström tõusis aegade edukaimaks naiseks

12.08

Paide Linnameeskonna euroteekond sai oodatult otsa

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo