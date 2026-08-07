Mehhiko jalgpalliliit murdis CONCACAF-i ühisrinde

Mehhiko jalgpalliliit (FMF) kuulub CONCACAF-i konföderatsiooni (Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsoon), mis on koos Euroopa jalgpalliliiduga (UEFA) avaldanud soovi Infantinot ametist tagasi kutsuda.

Infantino plaanis eraldiseisevate kommertsettevõtete abil kaasata MM-turniirile 4,2 miljardi USA dollari jagu eraraha, kuid Euroopa, Aasia ning Põhja- ja Kesk-Ameerikat ühendavad alaliidud olid plaanile jõuliselt vastu. Pärast suurt vastasseisu teatas šveitslasest jalgpallijuht projektist loobumisest.

Neljapäeval kuulutas FMF ühismeedia vahendusel, et seisab erinevalt ülejäänud CONCACAF-i liikmesriikidest Infantino selja taga. "FMF toetab president Infantino juhtimist ning tema püüdlusi edendada jalgpalli arengut institutsioonide tugevdamise kaudu," seisis avalduses.

FMF kordas ühtlasi Lõuna-Ameerika jalgpalliliidu CONMEBOL-i seisukohta, et nad ei toeta ühtegi katset Infantinot ametist maha võtta ilma kõigi 211 FIFA liikmesriigi osalusel toimuva hääletuseta. "Samuti ühineme president Infantino üleskutsega jätkata ühiselt jalgpalli arendamist kõigi FIFA liikmesriigi hüvanguks," lisati avalduses.

FIFA presidendi kaitseks astusid neljapäeval välja veel ka Argentina jalgpalliliit (AFA) ning Aafrika jalgpalliliit (CAF). AFA president Claudio Tapia ütles avalikus kirjas, et Infantino on oma kümne ametis oldud aasta jooksul teinud suurepärast tööd. Lisaks kiitis Tapia FIFA-t selle eest, et organisatsioon julges tunnistada oma viga vastuolulise plaani tutvustamisel.

CAF-i täitevkomitee kinnitas ühehäälselt oma toetust Infantinole. Organisatsiooni president Patrice Motsepe valas sarnaselt Tapiale Infantino kiitustega üle. "Mina isiklikult toetan Gianni Infantinot. Ta ei ole mitte ainult minu hea sõber, vaid ka ustav sõber. Ta on ustav Aafrikale. Mina usun, et sa ei löö kunagi nuga selga nendele, kes on sulle ustavad olnud," ütles Motsepe.

Alates 2016. aastast FIFA-t juhtinud Infantino teatas kevadel, et plaanib ka järgmisel aastal toimuvatel valimistel osaleda. Teoreetiliselt võib eelnevalt kutsuda kokku ka erakorralise kongressi. Selleks on tarvis 43 liikmesorganisatsiooni vastavat avaldust. Korralise kongressi presidendikandidaatide esitamise tähtaeg on 18. novembril.

Valimised toimuvad 2027. aasta märtsis Marokos peetaval FIFA kongressil.