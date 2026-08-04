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Temperatuur Infantino jalge all kerkib

Jalgpall
Gianni Infantino
Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX / picture alliance / SvenSimon
Jalgpall

Gianni Infantino positsioon rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) presidendina on pärast ebaõnnestunud eraraha kaasamist löönud kõikuma. Mitme konföderatsiooni vastuseisu kõrval on tema poliitika tekitanud otsesemat või kaudsemat kriitikat ka organisatsiooni juhtivate tegelaste seas.

Infantino plaanis kaasata MM-turniirile 4,2 miljardi USA dollari jagu erainvesteeringuid, kuid konservatiivsemate vaadetega jalgpallimaailmale oli see vastuvõetamatu. Pärast suurt vastasseisu teatas šveitslane reede õhtul projektist loobumisest.

FIFA peasekretär Mattias Grafström saatis organisatsiooni töötajatele kirja, kus kahetses sündmuste käiku, mis viis ideest loobumiseni, aga ei maininud otseselt Infantino nime. "Meid kõiki on paisatud keset segadust, mida on raske mõista ja aktsepteerida," kirjutas rootslane.

"Kuid peasekretärina kutsun teid üles keskenduma sellele, mis on meid alati ühendanud: jalgpalli ja meie 211 liikme teenimine, käsikäes kõigi asjaomaste sidusrühmadega ning täielikus kooskõlas FIFA põhikirja ja FIFA eeskirjadega."

"Üksikisikud, ebastabiilsed hetked ja õnnetud momendid tulevad ja lähevad," lisas ta. "Institutsioon, selle missioon ja vastutus maailma jalgpalli ees jätkuvad ning seepärast peaksime alati säilitama oma professionaalsuse, perspektiivitaju ja rahu."

FIFA-s globaalse jalgpalli arendusjuhi ja jalgpallireeglite eest vastutava organisatsioonI IFAB-i tehnilise nõuniku rolli täitev endine tipptreener Arsene Wenger lisas, et sai plaanidest teada alles meedia vahendusel.

"Projekti tagasivõtmise otsus oli absoluutselt vajalik ja vaieldamatu, sest ma usun kindlalt FIFA sõltumatusse, mis teenib meie mängu pühendumuse, läbipaistvuse ja aususega," ütles Wenger avalduse vahendusel.

Infantino ebaõnnestunud projekti järel on kaks konföderatsiooni (UEFA ehk Euroopa ja CONCACAF ehk Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsoon) soovinud Infantinot tagasi kutsuda. Nendega on laias laastus samal meelel ka Aasia (AFC).

UEFA on kinnitanud, et on saatnud FIFA-le dokumentide säilitamise kirja kõigi Infantino plaaniga seotud materjalide kohta, kuigi kaalub sealjuures endiselt, kas alustada selle kohta kohtumenetlust.

FIFA presidendivalimised on planeeritud järgmise aasta märtsisse, aga teoreetiliselt võib eelnevalt kutsuda kokku ka erakorralise kongressi. Selleks on tarvis 43 liikmesorganisatsiooni vastavat avaldust.

Korralise kongressi presidendikandidaatide esitamise tähtaeg on aga 18. novembril.

Toimetaja: Siim Boikov

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