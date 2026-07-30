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Infantino investorite kaasamise plaanist: see on võimalus, mitte kohustus

Jalgpall
Gianni Infantino
Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Jalgpall

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) plaan kaasata erainvestoreid maailmameistrivõistlusi korraldavasse ettevõttesse on tekitanud jalgpalliorganisatsioonides vastakaid reaktsioone. FIFA president Gianni Infantino rõhutas, et tegemist on alles arutelu, mitte lõpliku otsusega.

FIFA soovib luua uue tütarettevõtte nimega FIFA Forward Enterprise (FFE), mis hakkaks korraldama nii meeste maailmameistrivõistlusi kui ka klubide MM-i. Ettevõtte väärtuseks hinnatakse esialgu umbes 20 miljardit dollarit ning FIFA plaanib pakkuda välisinvestoritele kuni 20-protsendilist vähemusosalust.

Plaan on juba tekitanud kriitikat mitmes jalgpalliorganisatsioonis, kelle sõnul tuli FIFA plaan neile üllatusena. 

Infantino sõnul on jalgpalli kommertspoole arendamine spordiala loomulik järgmine samm.

"See on osa demokraatlikust protsessist ehk konsultatsiooniprotsessist. Eelkõige on see võimalus, mitte kohustus," ütles Infantino.

FIFA president kinnitas, et organisatsioon säilitab täieliku kontrolli jalgpalli juhtimise üle ning fännid jäävad spordiala keskmesse.

"FIFA jätkab loomulikult jalgpalli juhtimist ilma igasuguse välise sekkumiseta ning selle korraldatavad tippturniirid, nagu FIFA meeste ja naiste maailmameistrivõistlused, jäävad alati alles," sõnas Infantino.

FIFA on üks maailma jõukamaid spordiorganisatsioone, teenides miljardeid dollareid tulu peamiselt teleülekandeõiguste, sponsorluse ja maailmameistrivõistlustega seotud äritehingute kaudu.

Toimetaja: Lisette Holst

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