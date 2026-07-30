UEFA liikmesriigid nõustusid FIFA korraldatud turniire boikoteerima

UEFA liikmesriigid langetasid vastava otsuse neljapäeval toimunud erakorralisel koosolekul.

Boikott hõlmaks kõiki FIFA korraldatud turniire, sealhulgas meeste ja naiste MM-finaalturniire ja klubide MM-i. Kas UEFA liikmesriigid teevad ka oma lubaduse teoks, selgub hiljemalt oktoobris, kui toimuvad naiste MM-valiksarja otsustavad play-off mängud.

Nädala alguses kirjutas The Times, et FIFA tegi ettepaneku kasvatada jalgpalli arendamise eelarvet erarahastuse abiga 20 miljardi dollari ehk umbes 18 miljardi euro võrra, väites, et see raha läheks jalgpalli mõjuvõimu laiendamiseks. FIFA president Gianni Infantino soovib luua ettevõtte nimega FIFA Forward Enterprise, mis korraldaks nii koondiste MM-finaalturniire kui ka klubide MM-i. FIFA plaanib pakkuda välisinvestoritele kuni 20-protsendilist vähemusosalust.

Otsuse peavad heaks kiitma FIFA liikmed ehk riiklikud alaliidud. Timesi väitel võib uus rahastusplaan tuua FIFA presidendile sisse kümneid miljoneid eurosid.

UEFA leidis kohe, et FIFA selline teguviis on täiesti vastuvõetamatu ning neljapäeval rõhutas UEFA uuesti, et jalgpalli erakätesse usaldamine on väär. "Tänase arutelu tulemusena ei osale ükski UEFA koondis ühelgi FIFA võistlusel seni, kuni esitatud ettepanek on tagasi võetud või FIFA on andnud siduvad garantiid, et ei anna kunagi oma juhtimist ega võistlusi eraomanike kontrolli alla," seisis neljapäevases pressiteates.

"Maailmameistrivõistlusi ei tohi käsitleda võimalusena investeerida. See on üks jalgpalli suurimaid pärandeid, mida on põlvkondade jooksul üles ehitanud mängijad, koondised ja fännid kõigil mandritel. Ühtegi osa sellest ei tohiks kunagi loovutada erainvestoritele. MM-finaalturniir ei ole müügiks," lisas UEFA.

Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi mere tsooni koondava CONCACAF-i liikmesriigid kogunevad FIFA ettepanekut arutama neljapäeva õhtul. CONCACAF on juba kritiseerinud viisi, kuidas FIFA ettepanekut tutvustas. Aasia jalgpalliliit (AFC) oli ettepanekut kommenteerides samuti kriitiline, süüdistades FIFA-t jalgpalli õõnestamises. Lõuna-Ameerika jalgpalli koondav CONMEBOL ja Aafrika jalgpalliliit (CAF) reageerisid FIFA ettepanekule positiivselt.