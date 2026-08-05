Infantino korraldab Marokos erakorralise koosoleku

Ajalehe andmetel soovib Infantino kohtumisel arutada, kuidas kindlustada endale toetus enne järgmise aasta märtsis toimuvaid FIFA presidendivalimisi. Väidetavalt on tema lähimad liitlased pöördunud ka FIFA 211 liikmesriigi poole üleskutsega avaldada presidendile avalikku toetust.

Rahulolematus ei piirdu üksnes liikmesriikidega. Mitme väljaande andmetel kritiseeris plaani ka FIFA peasekretär Mattias Grafström, kes nimetas organisatsiooni töötajatele saadetud sõnumis toimunut kurvaks ja taunitavaks arenguks.

Infantino toetus nõrgenes pärast seda, kui ta esitas nüüdseks tagasi võetud plaani müüa osa jalgpalli maailmameistrivõistluste ärilistest õigustest erainvestoritele. Ettepanek tekitas tugevat vastuseisu ning mitmed rahvuslikud alaliidud on teatanud, et ei kavatse märtsis toimuvatel valimistel tema tagasivalimist toetada.