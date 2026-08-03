Endine FIFA asepresident: Infantino peab parandama naeruväärse plaaniga tekitatud kahju

FIFA oli teinud ettepaneku kaasata kuni 4,2 miljardit dollarit, müües umbes 20-protsendilise osaluse uues üksuses, mis haldaks FIFA võistlusi, sealhulgas maailmameistrivõistlusi.

Teisipäeval avalikustatud ettepanek pälvis laialt teravat kriitikat. Euroopa jalgpalliliit (UEFA) ähvardas FIFA üritusi boikoteerida ja süüdistas organisatsiooni spordiala hingega äritsemises.

"Seda ei tohiks mitte mingil juhul investoritele müüa," ütles Boyce. "Kui keegi investeerib, siis ta soovib sellelt investeeringult tulu teenida. FIFA on mittetulundusühing. Jalgpalli edendamiseks kogu maailmas pole neil vaja väliseid investoreid."

Boyce märkis, et juhtunu järel seisab Rahvusvahelisel Jalgpalliliidul ees märkimisväärne töö usalduse taastamisel.

"Tavaline jalgpallifänn on toimunust nördinud. Nad ootavad, milliseid parandustöid ette võetakse. FIFA presidendi ametikoht on väga kõrge positsioon. Kui ta soovib oma kohta säilitada, peab ta asuma parandama kahju, mille tekitas minu hinnangul naeruväärne ettepanek," jätkas ta.

Surve Infantinole kasvas laupäeval, kui piirkondlikud organisatsioonid UEFA ja CONCACAF teatasid, et on kaotanud usu tema juhtimisvõimesse.

Infantinot ootavad järgmisel aastal ees uued valimised ning kuulduste kohaselt kaalub CONCACAF-i president Victor Montagliani tema väljakutsumist.

Alates 2016. aastal Sepp Blatteri mantlipärijaks saamist on 56-aastane šveitslane valitud ametisse kaks korda ilma vastaskandidaatideta. Infantino teatas aprillis, et taotleb neljandat ametiaega. Hääletus on kavandatud 18. märtsiks Marokosse.

"Tal on kaheksa kuud aega, et kuidagi oma usaldusväärsus taastada. Ta peab selle taastama eelkõige muidugi liikmesliitude silmis," lisas Boyce. "Kuid usun siiralt, et kui ta suudab usaldusväärsuse taastada, on tal tõenäoliselt piisavalt toetust, et veel neli aastat jätkata."

Boyce väljendas muret ka piletihindade pärast hiljuti lõppenud maailmameistrivõistlustel Ameerika Ühendriikides, Kanadas ja Mehhikos, samuti VAR-i ja FIFA üldise jalgpalli juhtimise osas.

"FIFA peab naasma oma algse eesmärgi juurde, milleks on jalgpalli edendamine tavalise jalgpallifänni jaoks," sõnas ta. "Suurim elamus on see, kui fänni koduriik pääseb maailmameistrivõistlustele. Need hinnad Ameerikas olid täiesti absurdsed."

Infantino on sattunud kriitika alla ka seoses Folarin Baloguni distsiplinaarasjaga: pärast seda, kui USA president Donald Trump sekkus olukorda, tühistas FIFA automaatse ühemängulise keelu, mis oli määratud Bosnia ja Hertsegoviina vastu saadud punase kaardi tõttu.

"Punase kaardi tühistamine oli FIFA poolt kohutav otsus. Seda poleks tohtinud kunagi juhtuda", lisas Boyce. "Samuti tuleb üle vaadata kogu VAR-i olukord, sest minu arvates on see muutumas täiesti pööraseks. VAR-i tuleks kasutada vaid juhul, kui väljakul mängu juhtiv kohtunik on teinud selge ja tahtliku vea."