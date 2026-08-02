X!

Euroopa liigade juht: Infantino positsioon FIFA presidendina on vastuvõetamatu

Jalgpall
Claudius Schäfer
Claudius Schäfer Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS
Jalgpall

Euroopa profiliigasid ühendava organisatsiooni European Leagues (Euroopa liigade) president Claudius Schäfer ütles, et FIFA president Gianni Infantino peaks pärast ebaõnnestunud kommertsõiguste müügiplaani oma ametikoha üle tõsiselt järele mõtlema.

Šveitsi ajalehele SonntagsZeitung antud intervjuus ütles Schäfer, et Infantino püüdis tehingut edasi viia ilma FIFA juhtorganeid kaasamata. Tema sõnul ei olnud plaanidest teadlik isegi FIFA nõukogu.

"Kui keegi ettevõttes või organisatsioonis surub sellise äritehingu läbi ilma, et teised sellest teaksid, on tavaliselt ainult üks tagajärg," ütles Schäfer. Küsimusele, kas see tähendab, et Infantino ei sobi enam FIFA presidendiks, vastas ta: "See on tavaliselt sellise olukorra tagajärg."

Infantino teatas reedel, et FIFA loobus plaanist pärast ulatuslikku vastuseisu. Laupäeval teatasid nii UEFA kui ka CONCACAF, et on kaotanud usalduse tema juhtimise vastu.

Schäferi hinnangul näitas ettepanek, et FIFA keskendub eelkõige tulu kasvatamisele. Tema sõnul tähendaks tulevikus rohkemate ja suuremate turniiride korraldamine veelgi tihedamat rahvusvahelist mängukalendrit, mis toimuks riiklike liigade arvelt.

"See puudutab ainult rahalisi eeliseid. Kõik muu jäetakse kõrvale," sõnas Schäfer.

Ta lisas, et Euroopa liigad olid plaanile vastu just seetõttu, et see suurendaks niigi tihedat mängukalendrit ning vähendaks riiklike meistrivõistluste tähtsust.

European Leagues ühendab 53 meeste ja naiste professionaalset jalgpalliliigat üle Euroopa. Schäfer on ühtlasi ka Šveitsi kõrgliiga tegevjuht.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

11:29

Euroopa liigade juht: Infantino positsioon FIFA presidendina on vastuvõetamatu

01.08

Uiboleht: FIFA ei ole start-up, alaliitudele oleks raha olemas

01.08

Heina eksimus kinkis vastasele värava, aga Werder võitis ikkagi

01.08

Eesti rannajalgpallikoondis jäi Kasahstanile alla

01.08

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

01.08

Chelsea sai 10 miljoni naela suuruse trahvi

01.08

Chelsea mängija sai pärast dopingujuhtumi lahendamist loa väljakule naasta

01.08

Eesti koondislaste vastasseis Saksamaal lõppes viigiga

01.08

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

31.07

Zahovaiko: poisid andsid kõik, nad olid võistluslikud kuni lõpuni välja

sport.err.ee uudised

13:21

Jonna Sundling koondisest lahkumisest: saan nüüd teha seda, mida ise tahan

12:45

Dahlmeieri dokumentaalis selgus, et teda hoiatati enne saatuslikku tõusu

12:04

Solberg vigastas Soome rallil selga ja vajas valuvaigisteid

11:29

Euroopa liigade juht: Infantino positsioon FIFA presidendina on vastuvõetamatu

10:55

VAATA OTSE | Varjun ja Jegers jahivad ajaloolisel koduturniiril kõrgeid kohti Uuendatud

10:53

Ogier andis pärast rasket avariid hea uudise: tunneme end hästi

10:22

Läti supertalent jättis Eesti U-16 koondise Balti matši avamängus võiduta

09:45

Lajal pidi Vancouveri Challengeri finaalis tunnistama Wolfi paremust

09:12

Eesti segateatenelik püstitas Balti meistrivõistlustel uue rekordi

08:38

Mihkels liitub 2027. aastast Belgia tipptiimiga Uuendatud

01.08

Leedu alistanud U-18 korvpallikoondis jõudis EM-il üheksanda koha mängu

01.08

Uiboleht: FIFA ei ole start-up, alaliitudele oleks raha olemas

01.08

Eesti-Läti korvpalliliiga küsib sponsorilt miljonit: vastu saab ka

01.08

ETV spordisaade, 1. august

01.08

Heina eksimus kinkis vastasele värava, aga Werder võitis ikkagi

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

01.08

Kevin Saar võitis Leedus kvalifikatsiooni ja astus sammu MM-tiitli suunas

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks Uuendatud

01.08

Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

01.08

Naiste Prantsusmaa velotuuri avaetapi võitis Wiebes, Ebras 127.

loetumad

01.08

Soomes karmi avarii teinud Ogier viidi haiglasse, Virves langes teiseks Uuendatud

01.08

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

01.08

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

01.08

Zaitsev saavutas Sloveenias esikoha, Tribuntsov sai disklahvi

01.08

Eesti saadab ujumise EM-ile 20 sportlast

31.07

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil

01.08

Hunter Bell jahib täiuslikku kuldaastat: kaks kulda on käes, kaks veel ees

01.08

Leedu alistanud U-18 korvpallikoondis jõudis EM-il üheksanda koha mängu

31.07

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

01.08

Eesti-Läti korvpalliliiga küsib sponsorilt miljonit: vastu saab ka

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo