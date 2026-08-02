Euroopa liigade juht: Infantino positsioon FIFA presidendina on vastuvõetamatu

Euroopa profiliigasid ühendava organisatsiooni European Leagues (Euroopa liigade) president Claudius Schäfer ütles, et FIFA president Gianni Infantino peaks pärast ebaõnnestunud kommertsõiguste müügiplaani oma ametikoha üle tõsiselt järele mõtlema.

Šveitsi ajalehele SonntagsZeitung antud intervjuus ütles Schäfer, et Infantino püüdis tehingut edasi viia ilma FIFA juhtorganeid kaasamata. Tema sõnul ei olnud plaanidest teadlik isegi FIFA nõukogu.

"Kui keegi ettevõttes või organisatsioonis surub sellise äritehingu läbi ilma, et teised sellest teaksid, on tavaliselt ainult üks tagajärg," ütles Schäfer. Küsimusele, kas see tähendab, et Infantino ei sobi enam FIFA presidendiks, vastas ta: "See on tavaliselt sellise olukorra tagajärg."

Infantino teatas reedel, et FIFA loobus plaanist pärast ulatuslikku vastuseisu. Laupäeval teatasid nii UEFA kui ka CONCACAF, et on kaotanud usalduse tema juhtimise vastu.

Schäferi hinnangul näitas ettepanek, et FIFA keskendub eelkõige tulu kasvatamisele. Tema sõnul tähendaks tulevikus rohkemate ja suuremate turniiride korraldamine veelgi tihedamat rahvusvahelist mängukalendrit, mis toimuks riiklike liigade arvelt.

"See puudutab ainult rahalisi eeliseid. Kõik muu jäetakse kõrvale," sõnas Schäfer.

Ta lisas, et Euroopa liigad olid plaanile vastu just seetõttu, et see suurendaks niigi tihedat mängukalendrit ning vähendaks riiklike meistrivõistluste tähtsust.

European Leagues ühendab 53 meeste ja naiste professionaalset jalgpalliliigat üle Euroopa. Schäfer on ühtlasi ka Šveitsi kõrgliiga tegevjuht.