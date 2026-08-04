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UEFA kaalub FIFA-ga koostöö külmutamist, kui Infantino ametist ei lahku

Jalgpall
Gianni Infantino
Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Surve FIFA presidendile Gianni Infantino kasvab. Euroopa Jalgpalliliidu (UEFA) allikate sõnul kaaluvad tema vastased FIFA-ga koostöö katkestamist, kui Infantino ametist tagasi ei astu.

Euroopa Jalgpalliliit (UEFA) ja Põhja- ja Kesk-Ameerika ning Kariibi Jalgpalli Konföderatsioon (CONCACAF) on viimastel päevadel avaldanud umbusku FIFA presidendi Gianni Infantino suhtes pärast tema plaani luua FIFA-le uus äriettevõte Fifa Forward Enterprise (FFE), kuhu oleksid saanud investeerida erafirmad.

BBC andmetel arutavad osa Infantino vastaseid ka võimalust jätta FIFA koosolekud boikoteerima seni, kuni ta presidendina jätkab. Nende hinnangul suurendaks see survet Infantinole ametist lahkuda.

Viimastel päevadel on BBC teada Infantino toetuse tagasi võtnud mitmed Suurbritannia jalgpalliliidud.

Samas toetavad Infantino jätkamist endiselt mitmed riigid, nende seas Maroko, Katar, Kuveit, Liibanon ja Sri Lanka.

Infantino kandideerib järgmise aasta märtsis neljandaks ametiajaks FIFA presidendina. Samal ajal võib FIFA nõukogu kutsuda kokku erakorralise koosoleku, kus arutataks tema võimalikku ametist tagandamist.

FIFA ei olnud BBC päringule veel kommentaare andnud.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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