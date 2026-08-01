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FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

Jalgpall
Gianni Infantino
Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/Alamy
Jalgpall

Seistes silmitsi vastuseisuga kogu spordimaailmas, Euroopa ähvardusega maailmameistrivõistlusi boikoteerida ning kriitikaga FIFA enda kõrgete ametnike poolt, teatas Rahvusvahelise Jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino, et kavandatud investeerimise projekt ei lähe käiku.

Infantino sõnul sai pärast erinevate seisukohtade ärakuulamist selgeks, et projekt on tekitanud liiga suuri lahkhelisid ega täida enam oma esialgset eesmärki.

"Projekti eesmärk oli luua alus FIFA liikmesliitude ja meie spordiala edasiseks tugevdamiseks kogu maailmas, eriti nendes riikides, kus toetust kõige enam vajatakse," seisis avalduses. 

"Nagu me algusest peale ütlesime, pidi see toimuma vaid juhul, kui enamik FIFA liikmesliite seda toetab, ning alati eeldusel, et toimub konsulteerimine liikmesliitude, FIFA nõukogu, konföderatsioonide ja laiema huvirühmade ringiga. Olles kõik seisukohad hoolikalt ära kuulanud, on saanud selgeks, et projekt on tekitanud selliseid lõhesid, mis ei teeni enam algselt seatud eesmärki," sõnas ta.

Avaldus lõppes Infantino sõnumiga, et ta plaanib lähipäevil ja -nädalatel kõik huvitatud pooled taas kokku kutsuda, et arutada võimalusi jalgpalli kui spordiala ülemaailmseks arendamiseks.

Aasia Jalgpalliliidu (AFC) president šeik Salman bin Ebrahim Al Khalifa tervitas plaani tühistamist.

"Ülemaailmse jalgpalli tulevikku tuleb alati kujundada nõuetekohaste konsultatsioonide, ühise dialoogi ja meie spordiala väljakujunenud juhtimisstruktuuride austamise kaudu," lausus ta.

Euroopa jalgpalli katusorganisatsioon UEFA ja selle 55 liikmesliitu otsustasid neljapäeval boikoteerida maailmameistrivõistlusi, kui plaanid teoks saavad.

FIFA tegevjuht Kevin Lamour ütles, et organisatsiooni enda juhtkonda oli selle projekti osas ekslikult informeeritud ja petetud.

"See on ühe inimese projekt. See projekt ei tohi mitte ainult jääda ellu viimata, vaid nüüd on aeg, mil jalgpallipoliitilised juhid peavad endalt küsima õigeid küsimusi ja langetama õigeid otsuseid," rääkis Lamour. 

"Kui see tähendab, et kaotan oma töökoha, siis olgu nii. Mõistan ja austan seda otsust. Vähemalt magan ma täna öösel rahulikult," lisas ta. 

Carlos Cordeiro, Infantino vanemnõunik globaalse strateegia ja juhtimise alal, astus selle küsimuse tõttu ametist tagasi, nimetades ettepanekut jalgpallile kahjulikuks tehinguks, mis paneks spordiala tuleviku ohtu.

"Ütlen selgelt, et ma ei olnud selle ettepanekuga kuidagi seotud ja olen sellele ühemõtteliselt vastu. See on halb tehing FIFA liikmesliitudele, halb tehing jalgpallile ja halb tehing mängu pikaajalisele tulevikule," kirjutas Cordeiro oma tagasiastumist käsitlevas avalduses.

Infantino on nüüd suure surve all, sest märtsis toimuval FIFA kongressil taotleb ta presidendina neljandat ametiaega.

Toimetaja: Lisette Holst

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