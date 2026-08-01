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Uiboleht: FIFA ei ole start-up, alaliitudele oleks raha olemas

Jalgpall
Foto: ERR
Jalgpall

Rahvusvahelise jalgpalliliidu (FIFA) president Gianni Infantino teatas laupäeval, et liit loobub alaliitude kriitika järel plaanist kaasata MM-finaalturniirideks välisinvestoreid. Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Mihkel Uiboleht ütles ERR-i spordisaate stuudios, et FIFA plaan anda ära osa jalgpalli autonoomiast oli jahmatav.

Nädala alguses avalikustas FIFA plaani luua eraldiseisev kommertsettevõte, mis hakkaks korraldama koondiste ja klubide MM-finaalturniire. Sellele reageerisid väga jõuliselt Euroopa, Aasia, Põhja- ja Kesk-Ameerikat ühendavad alaliidud ja spordiavalikkus. Ähvardused MM-i boikoteerida ja terav kriitika mõjusid nii, et laupäevalt teatas FIFA president Gianni Infantino, et kavandatud investeerimise projekt käiku ei lähe, sest on tekitanud liiga suuri lahkhelisid.

Euroopa jalgpalliliit (UEFA) saatis seejärel välja avalduse, milles teatas, et FIFA juhatus on kaotanud alaliitude usalduse. "See küsitav, kuluaarides sepistatud ja jõuga läbi suruda püütud hämar tehing polnud kohe kindlasti läbipaistev," lisas UEFA. "See on võit kogu jalgpallile. Kuid see ei tohi jääda loo lõpuks."

Eesti Jalgpalli Liidu peasekretär Mihkel Uiboleht ütles, et üle 130 FIFA liikme kuulutas mõne päeva jooksul välja, et see plaan neile ei sobi. "Mõni aasta tagasi oli Euroopa superliiga teemaks. Et luua klubide ja riikide ülene suletud liiga, mis oleks eelkõige fokusseeritud raha teenimisele ja alluks kommertsloogikale," rääkis Uiboleht.

"Nüüd oli sama lugu, kus sportlikud ja jalgpalli pikalt teeninud põhimõtted lükati kõrvale ja taheti teha käiku, kus osa jalgpalli autonoomsusest ja hilisematest tuludest taheti ära anda. Olgugi, et 20 protsenti, aga alaliitude küsimus oli see, et miks seda vaja on. Ja seda poldud kellegagi läbi räägitud," lisas ta.

Uiboleht tõdes, et sisuliselt oleks FIFA plaani järgi oleks Eesti ja teiste jalgpalliliitude pangakontole järgmise aasta 1. jaanuaril potsatanud 20 miljonit USA dollarit. Järgmiste aastate jooksul oleksid alaliidud veel ühe sellise rahasüsti saanud.

"Alaliitude küsimus oli lihtne. FIFA-l on praegu see raha olemas. FIFA-l on viis miljardit eurot reservi, FIFA teenis 15 miljardit dollarit MM-finaalturniiriga ja see kõik on võimalik ka praeguste skeemide järgi alaliitudele laiali jaotada. Selleks pole vaja välisinvestoreid kaasata, see on täiesti ebaloogiline," ütles Uiboleht. "Ühegi alaliidu, konföderatsiooni, mängijate ühendusega, fännide ühendusega ei oldud seda plaani arutatud. See jahmatas. Raha on alaliitudel üle maailma vaja, et jalgpalli arendada. Aga see raha on olemas, see raha on teenitud praeguste MM-idega ja teenitakse ka tulevastega."

"Selleks ei ole vaja lisainvestoreid. FIFA ei ole start-up, FIFA on kindlalt jalad maas, hästi toimiv organisatsioon, kes on oma valdkonnas turuliider."

FIFA-t alates 2016. aastast juhtinud Gianni Infantino teatas kevadel, et plaanib ka järgmisel aastal toimuvatel valimistel osaleda. "Kui veel mõni päev tagasi tundus, et tema tagasivalimine on sisuliselt formaalsus – kõik oli hästi, toetus oli laialdane – siis nüüd on see väga tugevalt muutunud. Kahtlustan, et järgmiste kuude jooksul seisab ees väga tugev võimuvõitlus FIFA-s," arvas Uiboleht.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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