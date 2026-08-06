Infantino tunnistas vigu, kuid jätkab FIFA presidendina

FIFA president Gianni Infantino vabandas vigade eest, mis puudutavad vastuolulist plaani müüa erainvestoritele osalus FIFA võistlustes. Hoolimata teravast kriitikast säilitas ta juhtkonna toetuse ning jätkab presidendina.

Infantino kutsus kolmapäeval FIFA juhatuse liikmed Marokos Rabatis asuvasse FIFA Aafrika büroosse erakorralisele kohtumisele pärast seda, kui tema plaanid olid pälvinud üha kasvavat vastuseisu.

Nädalavahetusel teatas Euroopa Jalgpalliliit (UEFA), et on kaotanud Infantino vastu usalduse. UEFA nimetas FIFA Forward Enterprise'i (FFE) ettepanekut küsitavaks ja läbipaistmatuks tehinguks.

Kriitikat on tulnud ka FIFA enda seest. Organisatsiooni peasekretär Mattias Grafström, kes osales kolmapäevasel kohtumisel, kirjutas päev varem töötajatele saadetud sisekirjas, et tegemist on kurva ja taunimisväärse sündmuste jadaga.

Pärast kohtumist kinnitasid aga nii Grafström kui ka FIFA juhatus avalduses oma toetust Infantinole.

Infantino ja Grafström saatsid ühiskirja FIFA asepresidentidele, nõukogu liikmetele ja 211 liikmesliidule, milles vabandasid siiralt tehtud vigade pärast ning lubasid, et sarnased eksimused ei kordu.

FIFA teatel tunnistati kolmapäevasel kohtumisel protsessis tehtud vigu ning rõhutati, et organisatsioonil ei olnud kavatsust jätta FIFA nõukogu ega liikmesliite otsustusprotsessist kõrvale.

Avalduses märgiti samuti, et eksimusi tehti ka pärast seda, kui ettepanek meediasse lekkis. Samas rõhutas FIFA, et organisatsioon ei salli enam rünnakuid oma usaldusväärsuse, hea juhtimistava ega nõuetekohaste menetlusreeglite vastu ning võtab oma nime ja maine kaitsmiseks kasutusele kõik vajalikud meetmed.

Infantino loodab, et see samm aitab joone alla tõmmata viimasele ja võib-olla suurimale skandaalile, mis on tema kümneaastast ametiaega saatnud.

56-aastane Infantino valmistub tõenäoliselt kandideerima neljandaks ametiajaks FIFA presidendina. Konkurentidel on kandideerimisavalduste esitamiseks aega kuni 18. novembrini. Valimised toimuvad 2027. aasta märtsis Marokos peetaval FIFA kongressil.

Võitmiseks vajab kandidaat FIFA 211 liikmesliidult 106 häält.