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Aasia jalgpalliliit astus FIFA erainvesteeringute plaani vastu

Jalgpall
AFC president Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa
AFC president Sheikh Salman bin Ibrahim al-Khalifa Autor/allikas: SCANPIX/AP
Jalgpall

Aasia Jalgpalli Konföderatsioon (AFC) teatas reedel, et toetab UEFA ja Põhja- ning Kesk-Ameerika Jalgpalli Konföderatsiooni (CONCACAF) vastuseisu FIFA plaanile müüa osalus oma tipptasemel võistlustes erainvestoritele.

AFC sõnul ei suuda FIFA presidendi Gianni Infantino algatus realistlikult saavutada edasiliikumiseks vajalikku laia konsensust ja ühtsust.

"FIFA maailmameistrivõistlused on globaalse jalgpalli tipp ning nende tugevus tuleneb kõigi konföderatsioonide ja maailma juhtivate jalgpalliriikide osalemisest," seisis AFC avalduses.

Konföderatsioon lisas, et kõik ettepanekud, mis võivad kahjustada maailmameistrivõistluste ühtsust ja universaalset iseloomu, tuleks uuesti läbi vaadata.

AFC seisukoht tähendab, et FIFA plaanil on järjest vähem toetajaid. Varem on sellele avalikult vastu seisnud ka UEFA ja CONCACAF, leides, et erainvestorite kaasamine võib kahjustada jalgpalli üleilmset juhtimismudelit ja vähendada liikmesriikide mõjuvõimu.

Kuna kolm kuuest FIFA konföderatsioonist on nüüd ettepanekule avalikult vastu, peetakse ebatõenäoliseks, et plaan kogub FIFA liikmete seas heakskiiduks vajaliku toetuse. FIFA ei ole seni teatanud, kas muudab ettepanekut või jätkab sellega senisel kujul.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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