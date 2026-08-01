UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

UEFA teatas, et on kaotanud usalduse Gianni Infantino juhitud FIFA vastu, sest vaidlusi tekitanud ja nüüdseks tühistatud investeerimisplaaniga seotud pahameel üha kasvab.

Laupäeval teatas Infantino, et FIFA loobub plaanist müüa erainvestoritele osalusi organisatsiooni korraldatavates võistlustes.

Euroopa jalgpalli juhtorgan UEFA oli varem hääletanud maailmameistrivõistluste boikoteerimise poolt, kui plaanid oleksid teoks saanud. Vastuseisu väljendasid ka teised jalgpalliliidud.

Laupäeval avaldatud põhjalikus avalduses tervitas UEFA otsust plaanist loobuda ning sõnas, et see on võit kogu jalgpallile.

Samuti süüdistas UEFA Infantinot lubaduste täitmata jätmises, viidates tema kõnele 2016. aasta FIFA presidendivalimiste kampaania ajal.

"Praegune FIFA juhtkond on kaotanud mitte ainult UEFA, vaid ka paljude teiste jalgpallipere liikmete usalduse," seisis avalduses.

"Kui 2016. aastal palus Gianni Infantino presidendiks kandideerides FIFA liikmesliitudelt usaldust ja hääli, ütles ta, et peame olema läbipaistvad. Ta ütles kokkutulnud osapooltele: "FIFA raha on teie raha. See ei ole FIFA presidendi raha. Teie olete rahvuslikud jalgpalliliidud ja FIFA raha peab teenima jalgpalli arengut, mitte midagi muud."

UEFA lisas, et mõlema lubaduse puhul on Infantino ebaõnnestunud.

"See küsitav, kuluaarides sepistatud ja jõuga läbi suruda püütud hämar tehing polnud kohe kindlasti läbipaistev."

Varem samal nädalal väljendasid plaanidele vastuseisu ka kaks teist suurt konföderatsiooni ning Infantinole lähedal seisvad kõrged ametnikud.

"See on võit kogu jalgpallile. Kuid see ei tohi jääda loo lõpuks," jätkus UEFA avaldus. Ettepanek on kõrvaldatud. Töö usalduse taastamiseks FIFA vastu on aga alles alanud."