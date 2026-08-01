X!

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

Jalgpall
Aleksander Ceferin ja Gianni Infantino
Aleksander Ceferin ja Gianni Infantino Autor/allikas: SCANPIX/PA
Jalgpall

UEFA teatas, et on kaotanud usalduse Gianni Infantino juhitud FIFA vastu, sest vaidlusi tekitanud ja nüüdseks tühistatud investeerimisplaaniga seotud pahameel üha kasvab.

Laupäeval teatas Infantino, et FIFA loobub plaanist müüa erainvestoritele osalusi organisatsiooni korraldatavates võistlustes.

Euroopa jalgpalli juhtorgan UEFA oli varem hääletanud maailmameistrivõistluste boikoteerimise poolt, kui plaanid oleksid teoks saanud. Vastuseisu väljendasid ka teised jalgpalliliidud.

Laupäeval avaldatud põhjalikus avalduses tervitas UEFA otsust plaanist loobuda ning sõnas, et see on võit kogu jalgpallile. 

Samuti süüdistas UEFA Infantinot lubaduste täitmata jätmises, viidates tema kõnele 2016. aasta FIFA presidendivalimiste kampaania ajal.

"Praegune FIFA juhtkond on kaotanud mitte ainult UEFA, vaid ka paljude teiste jalgpallipere liikmete usalduse," seisis avalduses.

"Kui 2016. aastal palus Gianni Infantino presidendiks kandideerides FIFA liikmesliitudelt usaldust ja hääli, ütles ta, et peame olema läbipaistvad. Ta ütles kokkutulnud osapooltele: "FIFA raha on teie raha. See ei ole FIFA presidendi raha. Teie olete rahvuslikud jalgpalliliidud ja FIFA raha peab teenima jalgpalli arengut, mitte midagi muud."

UEFA lisas, et mõlema lubaduse puhul on Infantino ebaõnnestunud.

"See küsitav, kuluaarides sepistatud ja jõuga läbi suruda püütud hämar tehing polnud kohe kindlasti läbipaistev."

Varem samal nädalal väljendasid plaanidele vastuseisu ka kaks teist suurt konföderatsiooni ning Infantinole lähedal seisvad kõrged ametnikud.

"See on võit kogu jalgpallile. Kuid see ei tohi jääda loo lõpuks," jätkus UEFA avaldus. Ettepanek on kõrvaldatud. Töö usalduse taastamiseks FIFA vastu on aga alles alanud."

Toimetaja: Lisette Holst

Samal teemal

premium liiga

jalgpalliuudised

14:32

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

13:57

Chelsea sai 10 miljoni naela suuruse trahvi

11:21

Chelsea mängija sai pärast dopingujuhtumi lahendamist loa väljakule naasta

09:37

Eesti koondislaste vastasseis Saksamaal lõppes viigiga

08:57

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

31.07

Zahovaiko: poisid andsid kõik, nad olid võistluslikud kuni lõpuni välja

31.07

VIDEO | Piirilinlastele piisas võiduks kahest väravast

31.07

Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu Uuendatud

31.07

Tšehhi jalgpallikoondist hakkab juhendama olümpiavõitja

31.07

Vassiljev: olukordade realiseerimine on koht, kus peame juurde panema

sport.err.ee uudised

15:06

Garmin võistlussarja neljas etapp sai Pärnus hoo sisse

14:32

UEFA: FIFA juhtkond on kaotanud jalgpallipere usalduse

13:57

Chelsea sai 10 miljoni naela suuruse trahvi

13:20

WRC promootor vahetas omanikku: FIA sõnul on tegu ralliajaloo suurima tehinguga

12:33

Eesti neljapaat sai EM-il üheksanda koha, kahepaat 12.

11:59

Hunter Bell jahib täiuslikku kuldaastat: kaks kulda on käes, kaks veel ees

11:21

Chelsea mängija sai pärast dopingujuhtumi lahendamist loa väljakule naasta

10:56

VAATA OTSE | Jõelähtmel ootab ees Eesti golfi ajalooline nädalavahetus Uuendatud

10:42

Autolt löögi saanud Roglic jätab Vuelta eel kaks võidusõitu vahele

10:09

Mölder jõudis Dublini M15 turniiril kindla võiduga poolfinaali

09:37

Eesti koondislaste vastasseis Saksamaal lõppes viigiga

08:57

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

08:13

Lajal pääses Vancouveris finaali ja kerkib taas Eesti esinumbriks

31.07

Nuudi saatis esimese asetusega vastase reketeid pakkima

31.07

Talviku ootamatust võimalusest: pean kiiresti kohanema

31.07

Markus Varjun tegi Eesti golfi ajalugu

31.07

Zahovaiko: poisid andsid kõik, nad olid võistluslikud kuni lõpuni välja

31.07

ETV spordisaade, 31. juuli

31.07

Tribuntsov võitis Sloveenias uue Eesti rekordiga

31.07

VIDEO | Piirilinlastele piisas võiduks kahest väravast

loetumad

31.07

Rootsi jalgpallifännid vandaalitsesid Tallinna Lilleküla staadionil Uuendatud

31.07

Kergejõustiku EM-il osaleb 20 Eesti sportlast

08:57

FIFA loobub vastuolulisest MM-i investeerimiskavast

31.07

IFK Göteborg mõistis Tallinnas toimunud vandalismi hukka ja vabandas

31.07

Soome rallit juhib Ogier, Virves parim WRC2 arvestuses

31.07

Narva Trans teenis võõrsil olulise võidu Uuendatud

31.07

FIFA jätkab erainvesteeringute plaaniga: keegi ei müü jalgpalli

30.07

UEFA liikmesriigid nõustusid FIFA korraldatud turniire boikoteerima

31.07

Tribuntsov võitis Sloveenias uue Eesti rekordiga

31.07

Tartu Ülikooli korvpalliklubi edutas kasvandiku esindusmeeskonda

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo