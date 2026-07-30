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Pohlak: Euroopa alaliitude jaoks on FIFA plaanil kolm peamist murekohta

Jalgpall
Aivar Pohlak.
Aivar Pohlak. Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Jalgpall

UEFA tegi neljapäeval avalduse, millega lükati ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepanek, mille kohaselt võiksid nii maailmameistrivõistluste kui ka teiste FIFA egiidi all toimuvate võistluste osalust edaspidi omada erainvestorid.

Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak ja peasekretär Mihkel Uiboleht osalesid neljapäeva pärastlõunal UEFA erakorralisel veebikoosolekul, kus organisatsioon kujundas ühise seisukoha FIFA plaanide suhtes. Koosoleku tulemusena avaldaski UEFA enda ja oma liikmesriikide ametliku pöördumise.

"Euroopa alaliitude jaoks on FIFA plaanil kolm peamist murekohta. Esmalt juhtimine – jalgpallis saab otsustamine olla ainult jalgpallinimeste käes. Teiseks protsessi läbiviimine – plaani väljatöötamisse polnud kaasatud ühtegi alaliitu, konföderatsiooni ega teisi huvipooli. Kolmandaks raha – et toetada täiendavalt liikmeid, ei ole tarvis kaasata erainvestoreid, kes avavad ukse raha jalgpallist välja liikumisele, vaid selle raha teenis FIFA juba erinevate võistluste korraldamisega ja teenib ka tulevikus. Tänasel koosolekul toetasime UEFA ühisavalduses välja toodut täielikult," ütles Eesti Jalgpalli Liidu president Aivar Pohlak koosoleku järel.

Avaldus täismahus:

"UEFA ja selle 55 liikmesalaliitu seisavad ühtsena. Lükkame ühehäälselt ja ühemõtteliselt tagasi FIFA ettepaneku anda maailmameistrivõistluste ning teiste FIFA võistluste omandiosalused üle erainvestoritele.

Maailmameistrivõistlusi ei saa käsitleda investeerimistootena. Tegemist on jalgpalli ühe suurema pärandiga, mis on üles ehitatud põlvkondade jooksul. Sellesse on panustanud mängijad, rahvuskoondised ja toetajad ühiselt, ja niimoodi kõigis maailmajagudes. Ühtegi osa sellest ei tohi kunagi loovutada erainvestoritele. Maailmameistrivõistlused ei ole müügiks.

On vastutustundetu ja õigustamatu, et maailma jalgpalli jaoks nii olulise mõjuga ettepanek töötati välja salaja ning viidi peaaegu heakskiitmiseni ilma sisuliste konsultatsioonideta nendega, kelle ülesanne on jalgpalli juhtida ja selle huve kaitsta. See ei ole pelgalt tõsine juhtimisalane läbikukkumine, vaid FIFA kohustuse hülgamine maailma jalgpalli eestkostjana.

Rahvuslikud alaliidud üle maailma on nüüd seatud ultimaatumi ette: kas nõustuda jalgpalli kõige olulisemate võistluste pöördumatu üleminekuga erahuvide kontrolli alla või tegeleda keeldumise tagajärgedega. See ei ole "demokraatlik otsus", vaid hirmutamisele rajatud juhtimine – surveavaldus, mida ei peaks tegema organisatsioon, kellele on usaldatud maailma jalgpalli juhtimine.

Meie vastuseis ulatub aga menetlusest palju kaugemale.

Hetkel, mil erainvestorid omandavad osaluse FIFA võistlustes, muutub jalgpall jäädavalt. Äriline tootlus muutub püsivaks kohustuseks. Investorite ootused muutuvad igapäevaseks surveks. Sellest hetkest alates ei lähtuks enam ükski otsus rahvusvahelise mängukalendri, võistlussüsteemide ega jalgpalli tuleviku kujundamise kohta sellest, mis on mängule parim, vaid sellest, mis teenib kõige paremini aktsionäride huve.

Sellisel mudelil ei ole maailma jalgpallis kohta. Jalgpalli tulevikku ei saa kujundada need, kelle peamine kohustus on maksimeerida finantstulu. Samuti ei saa rahvuslike alaliitude, liigade, klubide, mängijate ja toetajate huvid jääda investorite kasumiootustega võrreldes taustarolli. Jalgpall ei saa oma tulevikku rahalise kasu nimel pantida.

Euroopa seisukoht on selge. Me ei anna sellele mudelile kunagi oma toetust. Mitte kellelgi ei ole moraalset õigust müüa midagi, mida on seni hoitud usaldusest järgmiste põlvkondade nimel.

Tänase arutelu tulemusena ei osale ükski UEFA liikmesriigi rahvuskoondis ühelgi FIFA võistlusel seni, kuni need ettepanekud on päevakorras, välja arvatud juhul, kui ettepanekust loobutakse täielikult ning antakse siduvad garantiid, et FIFA ei ava enam kunagi oma juhtimisstruktuure ega võistlusi eraomandile.

Keegi ei peaks selles kahtlema: UEFA ja selle liikmesalaliidud seisavad nende plaanide vastu täieliku otsusekindlusega.

On hetki, mil institutsioone hinnatakse mitte selle järgi, millega nad on valmis nõustuma, vaid selle järgi, milles nad keelduvad kompromisse tegemast. See on üks neist hetkedest.

Mõned asjad on lihtsalt liiga olulised, et neid müüa. Maailmameistrivõistlused kuuluvad jalgpallile. Nii on see alati olnud ja nii jääb ka edaspidi. Ning seni, kuni Euroopal on hääl, ei ole need kunagi müügiks."

Toimetaja: Henrik Laever

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