Solberg vigastas Soome rallil selga ja vajas valuvaigisteid

Autoralli MM-sarja Soome etapil tabas Oliver Solbergi tervisemure, kui rootslane vigastas kiiruskatse keskel toimunud suure hüppe järel selga ning vajas seejärel valuvaigisteid.

Ralliraadio teatel tundis Solberg end pärast eelmist kiiruskatset väga halvasti. Ta liikus suurte raskustega ning heitis enne auto juures tööde tegemist pikali. Hiljem aitas stjuuard tal uuesti püsti tõusta.

Rahvusvahelisele meediale rääkides selgitas Solberg, et vigastas selga ühe suure hüppe maandumisel. Valudes olnud rallisõitjal olid pisarad silmis ning ta vajas valuvaigisteid.

Soome rahvusringhäälingu YLE reporter Jussi Jäkälä sõnul oli Solbergil näha tõsiseid valusid ning ta toetus pidevalt oma Toyota najale.

"See mõjutab mu selga. Suur hüpe. Pärast seda murdus mu selg," ütles Solberg YLE-le.