Martin Järveoja võitis Kehalas crosskartide sprindi

Järveoja (Ligier XC04) võiduaeg oli kaheksa vooru kokkuvõttes 30.49,890, teise kohaga lõpetanud Lucas Orav (Speedcar Wonder) kaotas talle 8,21 sekundit ja kolmanda koha omanik Robert Virves (Ligier XC04) 19,32 sekundit. Järveoja võitis kolm esimest vooru, Orav neljanda ja kolm viimast. Ühe vooru võitis Madis Vanaselja (Speedcar Wonder), vahendab autosport.ee.

"Võistlus oli ilma mõttes vaheldusrikas. Hommikul saime õnneks ka kuivaga sõita, mis oli päris mõnus, pärastlõunal tuli korralik sadu," rääkis Järveoja "Täismängu" videos. "Õnneks suutsin hommikul piisava edu sisse sõita. Lucas Orav on vihmaga kiire."

Järveoja lisas, et võttis kaks viimast vooru veidi rahulikumalt: "Katsevõitude eest küll punkte saab, aga mõtlesin, et need ei ole hetkel riski väärt. Viimases voorus oli ka auto piiri peal, paar korda suri välja ning klassipuhasti lakkas töötamast. Õnneks jõudsin lõpuni."

Noorte autoklassis oli edukaim Markus Kasepõld, kes edestas hiljutise Kose rahvaralli noorteklassi võitjat Gregor Kiiderit napi 0,92 sekundiga. Kolmanda koha sai Marten Meindorf. Esikolmik sõitis Ford Fiestadega.

Juunioride autoklassis võitis Kenneth Rauk (Citroen C2 R2) Grete Mia Koha (Ford Fiesta R2) ees, crosskartide juunioride seas oli võidukas Ron Kregor Kadak (Edge Competition), teine Liisa-Marie Tisson (Speedcar Xtreme). Crosskaride noorteklassis oli parim Ralf Lippus (Speedcar Wonder Junior).

SSV-de põneva võidusõidu võitis Toomas Veske 1,52 sekundiga Tarmo Rühka ees. Katsevõidud jagunesid nende vahel võrdselt 4:4. Kolmas oli Indrek Naar. Esikolmik sõitis Can-Am Maverick X3-dega.

Crosskartide Senior 50 klassi esikolmik oli Eero Nõgene, Meelis Anton ja Harri Hynynen (kõik Speedcar Wonder) ja crosskart 650 võitis Jonathan Lee Mäe (KK 650).

Crosskardi rallisprindi Eesti meistrivõistlused jätkuvad 17. juulil Tartus.