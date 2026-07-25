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Eesti meistriks tulnud Kelly kindlustas EM-piletit

Kergejõustik
Adam Kelly
Adam Kelly Autor/allikas: Marko Mumm/EKJL
Kergejõustik

Kergejõustiku Eesti meistrivõistlustel võitis meeste vasaraheite Adam Kelly, kes kindlustas ühtlasi võimalust Euroopa meistrivõistlustele pääseda.

29-aastane Kelly saatis Pärnu rannastaadionil vasara neljandal katsel 72 meetri ja 71 sentimeetri kaugusele, kindlustades sellega Eesti meistritiitli. Teise koha sai Alar Reiljan, kelle parimaks tulemuseks jäi 65.01. Kelly sai tulemuse kirja viiel katsel ning alistas 70 meetri piiri neli korda, halvimaks tulemuseks jäi 67.07.

Kelly oli enne laupäevast võistlust EM-i eel Euroopa edetabelis 27. kohal, aga tõstis laupäeval oma keskmist tulemust. EM-ile pääseb 30 meest ehk Kelly kindlustas EM-piletit.

Eelmise aasta maikuus püstitas Kelly 75.81-ga oma karjääri tippmargi, sel hooajal on tema parimaks tulemuseks Heino Lipu mälestusvõistlustel visatud 74.85.

Kaks aastat tagasi Roomas toimunud EM-il jäi ta 73.92-ga esimesena lõppvõistluselt välja ehk saavutas kokkuvõttes 13. koha. Birminghami EM algab 10. augustil, samal päeval peetakse ka meeste vasaraheite eelvõistlus. Lõppvõistlus toimub 11. augusti õhtul.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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