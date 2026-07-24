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Eestis loodud rallitarkvara sai rahvusvahelise autoliidu tunnustuse

Autoralli
Rally Lynx tarkvara kasutatakse nutitelefonis
Rally Lynx tarkvara kasutatakse nutitelefonis Autor/allikas: Erakogu/Eesti Autospordi Liit
Autoralli

Rahvusvaheline autoliit FIA lisas Eestis loodud ralliautode jälgimise ja teadete edastamise rakenduse Rally Lynx heakskiidetud süsteemide nimekirja.

Rally Lynx kuulub Smart jälgimissüsteemide kategooriasse, mis tähendab, et eraldi riistvara selle kasutamiseks ei ole tarvis. Seadmetena kasutatakse võistlejate endi nutitelefone, kuhu on installeeritud Rally Lynx tarkavara, kirjutab Autosport.ee.

Siim Plangi ja Timo Koobakese arendatav Rally Lynx võimaldab lisaks võistlusauto jälgimisele, OK/SOK signaali edastamisele, punase lipu märguannete ka võistlejate registreerimist ning tulemuste töötlemist ja kuvamist.

"Rally Lynxi esialgne ja peamine eesmärk on pakkuda üritusele täiendavat turvakihti. Kui midagi juhtub, liigub info kiiresti ning võistluskeskus jõuab sageli ekipaažile helistada juba enne, kui sõitjad on autost väljunud," ütleb tarkvarainsener Siim Plangi. "Süsteem suudab kõike, mida ühelt tänapäevaselt ralli jälgimissüsteemilt oodata võiks: OK- ja SOS-märguanded, intsidendi põhjuse valimine, punase lipu teavitused, katkestamisest teatamine, tegevuste logi pidamist ja palju muud."

"Juba 2022. aastal pidasin nõu FIA tiimiga, kuidas arendada jälgimissüsteemi, mis vastaks FIA Smart Trackingu nõuetele. Nagu selliste projektidega vahel ikka juhtub, jäid asjad tookord pooleli. Projekt sai uue hoo sisse 2025. aastal, kui sõitsin Rally Estonial ohutusautot. Autodesse olid paigaldatud RallySafe'i jälgimisseadmed ning ikka ja jälle leidsin end mõttelt, et tegelikult oleks umbes 90% nende funktsionaalsusest võimalik teostada nutitelefoni abil," lisas ta.

Loe pikemalt autospordiliidu kodulehelt.

Toimetaja: Anders Nõmm

2026 ralli mm-etapid

22.-25. jaanuar Monte Carlo ralli

12.-15. veebruar Rootsi ralli

12.-15. märts Keenia ralli

9.-12. aprill Horvaatia ralli

23.-26. aprill Kanaari saarte ralli

7.-10. mai Portugali ralli

28.-31. mai Jaapani ralli

25.-28. juuni Kreeka ralli

16.-19. juuli Eesti ralli

30. juuli – 2. august Soome ralli

27.-30. august Paraguay ralli

10.-13. september Tšiili ralli

1.-4. oktoober Sardiinia ralli

11.-14. november Saudi Araabia ralli

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