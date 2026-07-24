Ida-Virumaal toodi lavale lugu Iisaku jooksukuulsustest

Iisakus esietendus reede õhtul Rednar Annuse kirjutatud ja lavastatud lugu "Sellik, sekundid ja rekordid", mis rääkis omaaegse jooksukuulsuse Enn Selliku kujunemisloo.

Enn Sellik kuulus Iisakus jooksurühma, kust teise tuntuma jooksjana kasvas välja Ülo Kriisa. Mõlemad mehed olid ka Iisaku rahvamaja välilaval toimunud esietendusel publiku seas.

Huumoriga pikitud lugu räägib Nõukogude elu, sealhulgas spordisüsteemi absurdsusest, mis takistas Enn Sellikul 1976. aastal Montreali olümpial saavutada paremat 11. kohast 5000 meetris. Montreali ja isaks saamisega lavalugu kulmineeruski.

Enn Selliku kolm individuaalset ja üks teatejooksu tulemus on siiani Eesti rekordid. 71aastasena on Sellik endiselt kergejõustikus tegev, nädalavahetusel seisavad tal ees pikad tööpäevad Pärnus, kus tema õpilased esinevad Eesti meistrivõistlustel.

Enn Selliku nädal algas Iisakus kolmapäeval kohaliku vanaisade klubi Otid eestvedamisel Enn Sellikule ja Ülo Kriisale pühendatud pingi avamisega ning Selliku nime saanud Iisaku staadionil peetud jooksuvõistlusega. Kohalikus muuseumis, kus neljapäeval toimus ka Sellikuga rahvakohtumine, on avatud temaatiline näitus.