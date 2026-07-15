Vasaraheite valitseja Katzberg nihutas hooaja tippmarki

24-aastane Katzberg heitis kolmandas voorus 83.55 ja viiendas voorus 83.64. Oma senist maailma hooaja tippmarki korrigeeris olümpiavõitja 31 sentimeetriga.

Katzbergi võit oli üsna kindel, esikoha oleks toonud kolm paremat heidet. Teiseks tuli sakslane Merlin Hummel (81.74) ja kolmandaks ungarlane Bence Halasz (81.65).

Mullu kahekordseks maailmameistriks kerkinud Katzberg on tänavu ka ainus, kes on 83 meetri joone ületanud. 82 meetrit on kätte saanud prantslane Yann Chaussinand (82.44), ukrainlane Mõhhailo Kohhan (82.38) ja poolakas Pawel Fajdek (82.09).

Budapestis oli see kolmik samuti kohal, aga keegi neist seal kolme hulka ei jõudnud: Kohhan oli neljas (81.48), Chaussinand viies (80.13) ja Fajdek jäi nullile.