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Mattias Reinaas teenis karikasarja avaetapil võidu

Veemoto
Mattias Reinaas
Mattias Reinaas Autor/allikas: Arek Rejs
Veemoto

Möödunud nädalavahetusel Bulgaarias peetud jetispordi maailma karika sarja avaetapil näitasid Eesti sportlased tugevat minekut. Eestlased naasid koju mitme poodiumikoha ja klassivõiduga.

Nädalavahetusel võitis Eesti koondislane Mattias Reinaas Pro Ski GP klassi maailmakarika avaetapi. Eestlane lõpetas neli sõitu tulemustega 2., 3., 1. ja 2. koht. Kokkuvõttes tagasid need talle esikoha. 

Kuigi teises ja neljandas sõidus tekkinud suurte lainete tõttu olid tingimused keerulised, sai Reinaas juba peale esimest sõitu aru, et suudab uue võistlusmasinaga püsida konkurentsis.

"Võistlusele tulles plaan oli teha head sõidud, anda endast maksimum ja vaadata, kuidas uus võistlusmasin töötab. Peale esimest sõitu saime aru, et masinaga oleme konkurentsis ja järgmised kolm sõitu on väga olulised. Viimases sõidus nägin, et põhikonkurendil tekkis tehniline probleem ning pidin kindla sõiduga lõpuni tulema, et võistlus võita. Tulemuse üle oleme tiimiga väga rahul ja siit on hea edasi minna järgmistele võistlustele," lausus Reinaas.

Möödunud nädalavahetusel teenis esikoha ka Mattias Siimann, kes võitis Pro-AM Runabout Stock klassi. Samuti saavutas ta neljanda koha Pro Runabout GP klassis.

"Väikesed tehnilised viperused Pro-AM Runabout Stock klassis, aga üleüldiselt olen nii tehnika kui ka esimese koha üle väga rahul. Runabout GP-s tegin ühes sõidus paar rumalat viga, mis oleksid võinud mulle parema lõpptulemuse tuua, kuid olen ka neljanda kohaga rahul. Nüüd juba edasi Ungari poole," sõnas Siimann.

Poodiumi kolmandale astmele jõudis Karl-Joosep Steinberg, kes lõpetas sõidud tulemustega 4., 3. ja 3. koht.

"Bulgaaria IJSBA esimene etapp läks enam-vähem hästi ja tulemusega võib rahule jääda, arvestades seda, et olen viimased kaks nädalat tervisega maadelnud. Olud olid head ning suured lained tegid sõidud huvitavaks. Kokkuvõttes saavutasin kolmanda koha ning siit on hea edasi minna," ütles Steinberg.

Kahe poodiumikohaga täiendas Eesti medalisaaki ka kogenud võistleja Margus Kesküla, kes saavutas Runabout N/A klassis teise ning Amateur Endurance Open klassis kolmanda koha. Lisaks teenis ta Runabout Veteran klassis neljanda koha.

"Oli tuult, oli lainet ja oli põnev võistlus," võttis Kesküla võistlused lühidalt kokku.

Nii naiste kui meeste arvestuses võistelnud Carmen Roosmaa saavutas Novice Runabout 1100 Stock klassis teise ning Women Runabout 1100 Stock klassis kolmanda koha.

"Võistlusele läksin plaaniga osaleda vaid naiste klassis, kuid viimasel hetkel otsustasin startida ka meeste arvestuses. See oli minu jaoks paras väljakutse. Tulemustega olen rahul, sest mitme moto ajal pakkusid keerulised veeolud omajagu katsumusi."

Järgmine maailma karika etapp toimub sügisel Ameerika Ühendriikides ning hooaja viimased punktid jagatakse välja järgmise aasta jaanuari alguses Tais.

Toimetaja: Lisette Holst

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