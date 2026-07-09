Karl Kesküla võitis oma esimese EM-etapi GP2 klassis

Karl Kesküla võitis Portugalis oma esimese Euroopa meistrivõistluste etapi GP2 klassis - noortest on kasvanud medalipretendendid täiskasvanute hulgas.

Möödunud nädalavahetusel toimus Miras jetispordi Euroopa meistrivõistluste avaetapp, kus Eesti koondis alustas hooaega mitme esikolmikukohaga. Ühe muljetavaldavama esituse tegi 2024. aasta Runabout GP4 maailmameister Karl Kesküla, kes võitis oma karjääri esimese Euroopa meistrivõistluste etapi Runabout GP2 klassis, edestades ka koondisekaaslast Mattias Siimanni.

"Stardid õnnestusid, liiga palju vigu ei tehtud! Tänan oma isa Margust ja kogu tiimi. Järgmine võistlus on Ungari EM, kus on eesmärgiks poodium," sõnas Kesküla. Siimann pidi poivigade tõttu seekord leppima pronksmedaliga.

Talle oli nädalavahetuse olulisim eesmärk aga hoopis Runabout GP1 klass, kus avanes esmakordselt võimalus võistlustingimustes proovida talve jooksul hoolega ehitatud uut GP1 kere. Uus võistlusmasin näitas head potentsiaali ning kokkuvõttes saavutas Siimann GP1 klassis neljanda koha.

"Stock mootoriga väga hea tulemus!" rõõmustas ta. "Ise olen väga rahul – pill on hea ja uus ehitatud kere töötab hästi. Tänan kõiki eestlasi, kes on minusse panustanud ja aidanud mul ehitada oma esimest GP1 masinat!"

Teised kohad tõid Eestile Arti Mölter Runabout GP4 klassis ja Adele Reiner-Latõševa Runabout GP4 Junior klassis. Kolmanda koha teenis Runabout Ladies GP4 klassis Annemarie Õiemets.

"Esimene etapp andis hea emotsiooni ja näitas, et tehtud töö hakkab vaikselt vilja kandma. Poodiumikoht on hooajale hea algus, aga hooaeg on alles pikk. Oli väga hea meel võistelda nii tugevas konkurentsis. Nüüd lähevad mõtted juba järgmisele etapile Ungaris!" ütles Õiemets.

Ski GP1 klassis kujunes Portugali nädalavahetus valitsevale Eesti meistrile Kerto Kasele pigem keeruliseks, kuna võistlussõitudeks ei suudetud leida sobivat seadistust. See-eest näitas Kase kvalifikatsioonis väga head kiirust ning nüüd on fookus juba kahe nädala pärast Ungaris toimuval Euroopa meistrivõistluste järgmisel etapil.

Ski GP2 klassis kimbutas Karl Joosep Steinbergi Portugali kõrge kuumus. Rajal tuli tal võidelda mitte ainult keeruliste veeolude, vaid ka tervisega.

Runabout GP2 klassis tegi oma Euroopa meistrivõistluste debüüdi ka koondislane Henri Koppas, kes saavutas kokkuvõttes kümnenda koha. Koondisekaaslane Patrick Moora lõpetas 18. kohal. Runabout GP4 klassis saavutas Kauri Kaunispaik viienda ja Rihard Leinsalu kuuenda koha. Kesküla osales selles klassis vaid esimeses sõidus, keskendudes seejärel täielikult Runabout GP2 klassile.

Runabout Ladies GP4 klassis käis tihe heitlus ka ülejäänud Eesti sportlaste vahel. Katarina Sepp lõpetas kuuendana, Ester Rosin kaheksandana, Kimily Lepp üheksandana ja Mia Carolin Õiemets üheteistkümnendana.

Euroopa meistrivõistluste sari jätkub 17.–19. juulil Ungaris Győris, kus Eesti koondis asub taas võitlusse poodiumikohtade eest.