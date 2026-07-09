X!

Karl Kesküla võitis oma esimese EM-etapi GP2 klassis

Veemoto
Jetispordi EM
Jetispordi EM Autor/allikas: Eesti Veemoto Liit
Veemoto

Karl Kesküla võitis Portugalis oma esimese Euroopa meistrivõistluste etapi GP2 klassis - noortest on kasvanud medalipretendendid täiskasvanute hulgas.

Möödunud nädalavahetusel toimus Miras jetispordi Euroopa meistrivõistluste avaetapp, kus Eesti koondis alustas hooaega mitme esikolmikukohaga. Ühe muljetavaldavama esituse tegi 2024. aasta Runabout GP4 maailmameister Karl Kesküla, kes võitis oma karjääri esimese Euroopa meistrivõistluste etapi Runabout GP2 klassis, edestades ka koondisekaaslast Mattias Siimanni.

"Stardid õnnestusid, liiga palju vigu ei tehtud! Tänan oma isa Margust ja kogu tiimi. Järgmine võistlus on Ungari EM, kus on eesmärgiks poodium," sõnas Kesküla. Siimann pidi poivigade tõttu seekord leppima pronksmedaliga.

Talle oli nädalavahetuse olulisim eesmärk aga hoopis Runabout GP1 klass, kus avanes esmakordselt võimalus võistlustingimustes proovida talve jooksul hoolega ehitatud uut GP1 kere. Uus võistlusmasin näitas head potentsiaali ning kokkuvõttes saavutas Siimann GP1 klassis neljanda koha.

"Stock mootoriga väga hea tulemus!" rõõmustas ta. "Ise olen väga rahul – pill on hea ja uus ehitatud kere töötab hästi. Tänan kõiki eestlasi, kes on minusse panustanud ja aidanud mul ehitada oma esimest GP1 masinat!"

Teised kohad tõid Eestile Arti Mölter Runabout GP4 klassis ja Adele Reiner-Latõševa Runabout GP4 Junior klassis. Kolmanda koha teenis Runabout Ladies GP4 klassis Annemarie Õiemets.

"Esimene etapp andis hea emotsiooni ja näitas, et tehtud töö hakkab vaikselt vilja kandma. Poodiumikoht on hooajale hea algus, aga hooaeg on alles pikk. Oli väga hea meel võistelda nii tugevas konkurentsis. Nüüd lähevad mõtted juba järgmisele etapile Ungaris!" ütles Õiemets.

Ski GP1 klassis kujunes Portugali nädalavahetus valitsevale Eesti meistrile Kerto Kasele pigem keeruliseks, kuna võistlussõitudeks ei suudetud leida sobivat seadistust. See-eest näitas Kase kvalifikatsioonis väga head kiirust ning nüüd on fookus juba kahe nädala pärast Ungaris toimuval Euroopa meistrivõistluste järgmisel etapil.

Ski GP2 klassis kimbutas Karl Joosep Steinbergi Portugali kõrge kuumus. Rajal tuli tal võidelda mitte ainult keeruliste veeolude, vaid ka tervisega.

Runabout GP2 klassis tegi oma Euroopa meistrivõistluste debüüdi ka koondislane Henri Koppas, kes saavutas kokkuvõttes kümnenda koha. Koondisekaaslane Patrick Moora lõpetas 18. kohal. Runabout GP4 klassis saavutas Kauri Kaunispaik viienda ja Rihard Leinsalu kuuenda koha. Kesküla osales selles klassis vaid esimeses sõidus, keskendudes seejärel täielikult Runabout GP2 klassile.

Runabout Ladies GP4 klassis käis tihe heitlus ka ülejäänud Eesti sportlaste vahel. Katarina Sepp lõpetas kuuendana, Ester Rosin kaheksandana, Kimily Lepp üheksandana ja Mia Carolin Õiemets üheteistkümnendana.

Euroopa meistrivõistluste sari jätkub 17.–19. juulil Ungaris Győris, kus Eesti koondis asub taas võitlusse poodiumikohtade eest.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

18:21

Muchova tõrjus matšpalli ja jõudis esimest korda Wimbledoni finaali

18:07

Tour de Ski võitja Ustjugov lõpetas karjääri

17:39

Karl Kesküla võitis oma esimese EM-etapi GP2 klassis

17:35

Neeli teekond Wimbledonis lõppes veerandfinaalis

17:17

10 000 m jooksu Eesti meistriteks tulid Külli Sizask ja Remi Edur

17:13

Johannes Seeman piirdus USA-s avaringiga

16:48

Venemaa esitas Rahvusvahelise Kergejõustikuliidu otsuse kohta kaebuse

16:23

Lukas ja Rikand pääsesid üle noatera U-18 MM-il kvalifikatsioonist edasi

15:56

Jefimova ja Tribuntsov panevad enne EM-i vormi proovile

15:29

FIFA kohtunike juht kaitses kohtunike otsuseid Argentina ja Egiptuse mängus

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

08:05

Kontaveit teenis kolmeaastase vahe järel Wimbledoni murul võidu

07.07

Suri Eesti üks silmapaistvamaid pikamaajooksjaid Toomas Turb

08.07

Berendson Kriisast: noor inimene mässis ennast hädas aina rohkem sisse

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

08.07

Egiptuse peatreener maha mängitud edust: miks ei võiks sport aus olla? Uuendatud

12:48

USA meedia: Kriisa kaasuses salastati 15 000 dokumenti

07.07

Advokaat: Kriisa puhul võib väidetav sõltuvus olla kergendav asjaolu

07.07

Esmakordselt kohtu ette astunud Kriisa vabastati vahi alt

07.07

Argentina pööras 20 minutiga kaheväravalise kaotusseisu võiduks

11:40

Griezmann täidab klubi vahetades oma suure unistuse

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo