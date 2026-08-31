Eesti jetisportlased võitsid Riias viis Põhjamaade meistritiitlit

Põhjamaade meistrivõistluste üheks kaalukamaks tulemuseks oli Mattias Reinaasi võit Ski GP1 klassis. Reinaas võitis kõik kolm võistlussõitu ning kogus maksimaalsed 75 punkti. Eesti koondise tugevust näitas seegi, et esikuuikusse jõudis koguni neli eestlast. Jasmiin Üpraus teenis pronksmedali, Alari Tovstik lõpetas neljandana ning Toni Heiskonen kuuendana.

"Jäin võistlusega rahule – väga head võistlustingimused, põnevad sõidud ja tugevad konkurendid. Tundsin ennast rajal hästi ning ootan juba järgmist võistlust!" kommenteeris Reinaas.

Ski GP1 Ladies klassis tõi Eestile tiitli Jasmiin Üpraus, kes võitis mõlemad sõidud. Tema jaoks oli Riia võistlus ühtlasi oluline ettevalmistus maailmameistrivõistluste hooajaks.

"Mul oli väga hea meel näha korralikku naiste järelkasvu Lätis. Veel parem meel oli üle pika aja taas võidu sõita 2021. aasta maailmameistri Jonna Borgströmiga ja valmistuda seeläbi MM-hooajaks. Ski GP1 klassi sõidud andsid võimaluse katsetada ning see oli treeninguks väga vajalik. Ma väga tänan korraldajaid!" ütles Üpraus.

Ski GP2 klassis tõi Eestile pronksmedali Karl Joosep Steinberg. Eestlane liikus nädalavahetuse jooksul järjest ettepoole – avasõidu kümnendale kohale järgnes teine koht ning viimases sõidus võttis Steinberg juba võidu. Kolme sõidu kokkuvõttes teenis ta 58 punkti ja Põhjamaade meistrivõistluste pronksi.

Eesti ülekaal tuli eriti selgelt esile Runabout GP4 Ladies klassis, kus sinimustvalge lipp oli esindatud kõigil kolmel pjedestaaliastmel. Kimily Lepp krooniti Põhjamaade meistriks, Katariina Sepp võitis hõbeda ning Annemarie Õiemets pronksi.

Runabout GP4 üldarvestuses lisasid eestlased veel kaks medalit – Sepp teenis hõbeda ja Lepp pronksi. Lepa jaoks tähendas Riia võistlus kolme klassi ja kolme pjedestaalikohta. Lisaks Põhjamaade meistritiitlile ja GP4 pronksile võitis ta Stock Box Ladies klassis hõbeda.

"Kolm klassi ja kolm poodiumikohta! See viimane tiitel teeb südame eriti uhkeks. Olen endaga ülirahul ja tunnen, et kogu töö ja pingutus on ennast ära tasunud. Aitäh kõigile, kes kaasa elasid, toetasid ja selle nädalavahetuse nii ägedaks tegid!" sõnas Lepp.

Tugev nädalavahetus ei piirdunud täiskasvanute klassidega. Ski Juniors Open arvestuses võitlesid kõrgete kohtade eest Gerd-Rico Zavedejev ja Oliver Parviste. Runabout GP4 Juniors klassis lõpetas Eric Laas neljanda ning Adele Reiner-Latoseva viienda kohaga. Reiner-Latoseva näitas oma potentsiaali eriti teises sõidus, kus saavutas teise koha.

Eesti sportlaste domineerimine jätkus Ski GP1 Veteran 35+ klassis, kus kogu esikolmik kuulus eestlastele. Egon Üpraus võitis mõlemad sõidud ja krooniti Põhjamaade meistriks, Alex Siim teenis hõbeda ning Andres Kalmer pronksi.

"Tegin oma töö ära. Kiidan konkurente, sest ilma nendeta ma ei võidaks. Rada oli väga hea ja korraldusega jäin samuti rahule," võttis Egon Üpraus võistluse kokku.

Samas klassis jõudsid eestlastest finišisse veel Oleg Parviste, Ott Reinaas, Harri Virkkunen ja Jaan Oder. Ski GP1 Hobby arvestuses oli parima eestlasena Oleg Parviste neljas.

Viienda Põhjamaade meistritiitli tõi Eestile Kauri Kaunispaik Runabout GP4 Stock Box klassis. "Väga äge ja kihvt nädalavahetus. Rada oli väga mõnus ning seal sai teha palju möödasõite. Olen väga rahul!" ütles Kaunispaik. Medalisaaki täiendas Mattias Reinaas Ski GP1 Classic klassi hõbedaga ning Kimily Lepp Stock Box Ladies klassi teise kohaga.

Riia edukas nädalavahetus oli eestlastele ühtlasi oluline rahvusvaheline jõuproov enne hooaja kaalukamaid starte. Järgmisena liigub fookus Euroopa meistrivõistluste otsustavale etapile ning seejärel maailmameistrivõistlustele, kus Eesti sportlased hakkavad taas konkureerima Euroopa ja maailma paremikuga.