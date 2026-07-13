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Allik saavutas Saksamaa tuuri finaaletapil seitsmenda koha

Jalgrattasport
Ann-Christine Allik (esiplaanil)
Ann-Christine Allik (esiplaanil) Autor/allikas: Egle Jasiukaityte
Jalgrattasport

Saksamaal lõppenud 45. rahvusvahelisel Oder-Rundfahrt velotuuri 72-kilomeetrisel finaaletapil teenis Ann-Christine Allik (Eesti koondis) seitsmenda koha.

Soolovõidu teenis šveitslanna Nicole Suter (SPAR CTO Women) ajaga 1:50.45, kirjutab EJL.ee. Hollandlanna Roos Duijn (Team Drenthe) jäi temast kuue sekundi kaugusele. Peagrupp lõpetas 52 sekundit hiljem ja sellest oli parim hollandlanna Noor Dekker (WV Breda Women Cycling Team).

Eesti koondise naistest sai Allik seitsmenda, Lauren Pohl 17., Adeele Jaht 32., Gisele Rang 55., Carmen-Anette Plakso 59. ja Linda Lensment 63. koha.

Velotuuri üldarvestuses pälvisid kolmikvõidu sakslannad Romy Kasper, Jette Aelken (+1.28; mõlemad Wheel Divas Cycling Team) ja Leni Burger (+1.51; Team Mangertseder). Allik sai 12., Pohl 27., Jaht 31., Plakso 59., Lensment 68. ja Rang 69. koha. Noorratturite arvestuses oli Pohl neljas, Jaht viies, Plakso 15., Lensment 22. ja Rang 23.

Toimetaja: Anders Nõmm

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