Lensment sprintis end Saksamaa tuuril viiendaks

91,2-kilomeetrisel etapil oli suures grupifinišis parim šveitslanna Livia Steinmann (SPAR CTO Women; 2:20.09). Talle järgnesid Maddison Black (Airwerks Racing Team), Fabienne Jährig (Berlin Cycling Team), Mira Winkelhag (LKT-Team) ja Lensment, vahendab ejl.ee.

Teistest Eesti koondise liikmetest sai Lauren Pohl kümnenda, Adeele Jaht 26., Allik 29., kukkumises osalenud Gisele Rang 53. ja Carmen-Anette Plakso 66. koha.

Enne pühapäevast finaaletappi hoiab liidripositsiooni sakslanna Romy Kasper (Wheel Divas Cycling Team). Allik jätkab 12., Pohl 27., Jaht 34., Plakso 66., Lensment 77. ja Rang 79. kohal. Noorratturite kategoorias on Pohl neljas, Jaht seitsmes, Plakso 20., Lensment 27. ja Rang 29.