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Latsepov võitis Pühajärve ääres neljandat korda järjest

Kergejõustik
Ümber Pühajärve jooksu start
Ümber Pühajärve jooksu start Autor/allikas: Järvejooksud
Kergejõustik

45. korda toimunud jooksu ümber Pühajärve võitis meestest neljandat korda järjest Leonid Latsepov. Naistest oli parim Helen Bell.

Maru järvejooksude sarja kolmanda etapi 10,7-kilomeetrise põhidistantsi lõpetas Latsepov ajaga 34.22. Oliver Annus kaotas teisena 34 sekundiga ning Bert Tippi kolmandana minuti ja 20 sekundiga, vahendab Marathon100.com.

Naistest oli kiireim Helen Bell (39.19), kes kordas oma mullust esikohta. Teisena lõpetas lätlanna Sandra Bulina (+1.10) ja kolmandana Minna Lekk (+2.26).

Kokku sai põhidistantsil tulemuse kirja 665 osavõitjat ehk 88 enam kui mullu.

Toimetaja: Siim Boikov

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