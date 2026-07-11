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Eesti golfikoondis kaotas napilt EM-finaali

Golf
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Foto: Raul Mee
Golf

Eesti golfikoondis kaotas Jõelähtmel Euroopa meistrivõistluste finaalis Iirimaale 3:4.

Tänases finaalis Iirimaa vastu jõuti individuaalsete duellideni 1:1 viigiseisul. Seejärel kui Richard Teder ja Markus Varjun oma vastasele kaotasid, tõi Carl Hellat Eestile võidupunkti. Iirimaa juhtis seega 3:2 ja kahes viimases võistluspaaris läks võitja selgitamiseks vaja lisaradasid.

Meeskonna kapten Mattias Varjun suutis teisel lisarajal võita, kuid Kevin Christopher Jegers pidi tunnistama Thomas Higginsi paremust. Iirimaa teenis nõnda 4:3 võidu ja tuli seitsmendat korda Euroopa meistriks.

"Võistlust oli kõvasti. Poisid olid megatublid," kiitis Mattias Varjun ERR-ile. "Eks meil mõnda aega on aega seda kokku võtta, aga esimese hoo pealt - milline uskumatu nädal golfi. Selles mõttes need emotsioonid, mis me pakkusime ise endale ja rahvale siin Eestis ja ühel meie koduväljakul - ma arvan, et see on siuke asi, mida loed kuskilt raamatust või vaatad filmist. Me saime nädal aega sellist elu elada. Ma arvan, see on päris vinge."

Jegers lisas: "Kahju muidugi. Oleks jube tore olnud võita, aga teine koht on ka siiski väga hea ja kui keegi oleks nädala alguses pakkunud meile võimaluse võtta teine koht, me oleksime selle vastu kindlasti võtnud. Ei saa väga kurb ka olla, lõppkokkuvõttes ikkagi hea saavutus."

Kapten Mattias Varjuni sõnul oli see viimane turniir nende meeskonna jaoks sellises koosseisus. Edu taga näevad mängijad just head omavahelist koostööd. "Meil on see konkreetne punt olnud koos, ma julgen arvata, neli-viis aastat ja osad poisid juba ligemale kümme aastat," ütles ta.

"Ma arvan, et see on suur põhjus, miks meil sellistel võistlustel saab hästi minna. See tiim ongi päriselt nagu tiim, me harjutame koos. Tihtipeale reisime, elame koos võistlustel. Nneed head emotsioonid siit saame, on veel selle võrra lahedamad, et sa saad seda jagada kellegagi, kes on sinu head sõbrad."

"Väga kõva," lausus Teder. "Me oleme mitu mitu aastat üksteisega koos mänginud ja oleme üksteist väga hästi tundma õppinud. See tiimi vibe on alati olnud seal ja sellepärast me mängimegi nii hästi, kuna me saame üksteisega väga hästi läbi ja teamwork on väga kõva."

Enne finaali

Ajaloolise finaalikoha teenis Eesti reedel 5:2 võiduga Prantsusmaa üle. Foursome'ides tõid Eestile võidud Kevin Christopher Jegers ja Markus Varjun ning Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi, üksikmängudes vormistasid finaalipääsu Richard Teder ja Mattias Varjun.

Eesti jõudis meeskondlikul EM-il esimest korda finaali, alistades reedeses poolfinaalis Prantsusmaa 5:2. Foursome'ides tõid Eestile võidud Kevin Christopher Jegers ja Markus Varjun ning Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi. Üksikmängudes kindlustasid finaalipääsu Richard Teder ja Mattias Varjun.

Iirimaa teenis finaalikoha pingelise 4:3 võiduga Itaalia üle.

Golfi meeskondlik EM toimub tänavu 43. korda ning esimese divisjoni turniiril osaleb Euroopa 16 paremat koondist. Eesti teeb kaasa 21. korda. Seni oli koondise parimaks tulemuseks 2024. aastal saavutatud neljas koht.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne finaalist algab kell 12.30.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

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