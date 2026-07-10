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Eesti golfikoondis pääses kodustel radadel esimest korda EM-finaali

Golf
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Eesti golfimeeskond
Eesti golfimeeskond Autor/allikas: Raul Mee
Golf

Eesti golfikoondis teenis Jõelähtmel Estonian Golf and Country Clubis toimuval meeskondlikul EM-il esimest korda koha finaalis, kui alistas poolfinaalis Prantsusmaa 4:1.

Eesti teenis esimeses foursome'is Kevin Christopher Jegersi ja Markus Varjuniga võidu ning teises foursome'is läks vaja lisaradu, kuid Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi teenisid võidu ja viisid Eesti üksikmängudele vastu 2:0 eduseisul.

Richard Teder ja Mattias Varjun haarasid varakult ohjadest, Varjun saavutas üheksanda raja järel neljalöögilise edu ja Teder kahelöögilise edu. Carl Hellat pidi küll leppima kaotusega ning vastane suutis ka Varjuni edu väiksemaks lihvida, kuid tema ja Teder lõpetasid päeva kindlalt ning kindlustasid 5:2 võiduga koha finaalis.

Eesti läheb finaalis vastamisi Iirimaa esindusega, kes teenis Itaalia üle pingelises vastasseisus 4:3 võidu.

Eesti golfikoondis pole varasemalt meeskondlikul EM-il finaali pääsenud, kaks aastat tagasi saavutati Itaalias neljas koht. Mullu saavutas koondis Iirimaal 14. koha.

ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab laupäeval kell 12.30, kommenteerivad Martin Järve ja Kristo Tohver.

Enne mängupäeva:

Jõelähtme golfiväljakul alustasid võistlust Euroopa 16 parimat riiki, kelle hulka kuulub ka Eesti meeskond.

Eesti meeskond jõudis 3:2 võiduga Hollandi üle nelja parema sekka.

Veerandfinaalis Hollandiga tõid Eestile võidu paaris mänginud Kevin Christopher Jegers ja Markus Varjun ning individuaalselt Mattias Varjun ja Ralf Johan Kivi, kes viimasena lõpetades kindlustaski võistkonnale pääsu nelja parema sekka. Napilt pidid vastase paremust tunnistama Richard Teder ja Carl Hellat.

Golfi võistkondlik EM toimub 43. korda, esimese divisjoni turniiril Eestis teeb kaasa Euroopa 16 paremat meeskonda. Eesti osaleb EM-il 21. korda ning jõudis teist korda poolfinaali, kus mängitakse Prantsusmaaga.

Teises poolfinaalis kohtuvad Iirimaa ja Itaalia.

Toimetaja: ERR Sport

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