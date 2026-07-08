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Eesti golfimeeskond on kodusel EM-il avapäeva järel kuues

Golf
Eesti golfikoondis meeskondliku EM-i avamisel
Eesti golfikoondis meeskondliku EM-i avamisel Autor/allikas: Eesti Golfi Liit
Golf

Jõelähtmel Estonian Golf and Country Clubis toimuvatel golfi meeskondlikel Euroopa meistrivõistlustel lõpetas Eesti avapäeva kuuendal kohal.

Turniiri avapäeval sai Eesti koondis skooriks 358 lööki ehk kaks lööki alla par'i. Juhtima asus Soome skooriga 351 ehk -9. Vaid ühe löögiga kaotab Holland, kahega Šveits, kolmega Prantsusmaa.

Inglismaal on -3, Eestile järgnevad Saksamaa par'i, Iirimaa ja Hispaania +2 ja Rootsi +3ga. Esikaheksasse jõudmiseks on piisavalt lootust ka Belgial, tiitlikaitsjal Itaalial ja Islandil (+4), täbaram on mullu hõbeda võitnud Taani (+9), Walesi (+11) ja Poola (+21) olukord.

Individuaalselt tegi parima päeva soomlane Sakke Siltala - 67 ehk -5. Löögiga kaotasid itaallane Giovanni Binaghi, hollandlane Nevill Ruiter, rootslane Simon Hovdal ja šveitslane Milles Wennestam. Eesti parimatena jagasid Carl Hellat ja Kevin Christopher Jegers 70 löögiga 12. kohta. Eesti meeskonnast ei saanud keegi kirja bogey'st kehvemat rada.

Toimetaja: Anders Nõmm

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